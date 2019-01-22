Huawei P20 Lite özellikleri, fiyatı ve Huawei P20 Lite yorumları

Huawei’nin 2018 yılında telefon satışında Apple’ı geçerek 2. sıraya yerleşmesine en büyük katkı P20 serisinden oldu. Bu seride bulunan Huawei P20 Lite ise seride fiyat/performans bakımından büyük rağbet gördü. Ve halen aynı ilgiyi görmeye devam etmektedir. 5,84 inç ve çentikli bir ekrana sahip olan P20 Lite’da kullanılan Kirin 659 ne kadar başarılı, oyunlarda ve uygulamalarda nasıl bir performans sergiliyor? Ülkemizde bu modeli alanlar hakkında ne düşünüyor? Huawei P20 Lite’da kablosuz şarj özelliği ve su geçirmez özelliği var mı? Artıları ve eksileriyle Huawei P20 Lite özellikleri, fiyatı ve yapılan yorumları sayfamızda bulabilirsiniz. HUAWEI P20 LITE ÖZELLİKLERİ Huawei P20 Lite, serinin en düşük özelliklerine sahip olan modeli. Kirin 659 işlemci ile gelen Huawei P20 Lite, kutudan Android 8.0 yüklü olarak geliyor. Firma ilk defa bir lite modelinde çift kamerayı bu cihazda kullandı. Ülkemizde fiyatların yüksek olması nedeniyle üst modeller yerine P20 Lite epey tercih ediliyor. Fiyatına göre iyi bir performans sergileyen cihaz için kullanıcı yorumları genelde olumlu yönde oluyor. Huawei P20 Lite’a ait donanım, kamera, ekran, batarya, bağlantı, tasarım gibi teknik detayları ve özelliklerini tek tek inceledik.

HUAWEI P20 LITE TEMEL DONANIM ÖZELLİKLERİ Huawei P20 Lite, Kirin 659 işlemci ve 4GB RAM ile geliyor. Cortex A53 tabanlı olan bu işlemciden gücünü alan cihazın grafik işlemcisi ise Mali- T830. Cihaz ile ilgili olarak en çok eleştirilen konu ise bu işlemciler oldu. Günlük hayatta sosyal medya gibi uygulamalarda herhangi bir takılma, donma yapmayan cihazda PUBG gibi oyunlarda gösterdiği performans, kullanıcılar tarafından düşük bulunuyor. Buna sebep olarak ise Kirin 659 ile birlikte kullanılan grafik işlemcisi. Bu ise oyunlarda baı şeylerden feragat etmenize neden oluyor. Yani cihaz otomatik olarak daha verimli oynanması için bu tarz oyunlarda grafik tarafında düşük seviyeye ayarlıyor. Bunu değiştirmeniz halinde ise oyunu takılmadan oynamak mümkün olmuyor. Geekbench’te yapılan testlerde tek çekirdekte 925 puan alan Huawei P20 Lite, multi çekirdekte ise 3617 puan almayı başarmış. Cihazın Antutu puanı ise 87,700. Son olarak ülkemizde bulunan resmi versiyonda 64 GB hafıza ve 4 GB RAM içeriyor. Huawei P20 Lite’da bulunan donanıma ait teknik özellikleri şu şekilde;

Yonga Seti (Chipset): HiSilicon Kirin 659 Ana İşlemci (CPU:) Quad-core 2.36 GHz ARM Cortex-A53 CPU Frekansı: 2.36 GHz CPU Çekirdeği: 8 Çekirdek İşlemci Mimarisi: 64-bit Yardımcı İşlemci: Quad-core 1.7 GHz ARM Cortex-A53 Grafik İşlemcisi (GPU): Mali-T830 MP2 CPU Üretim Teknolojisi: 16 nm AnTuTu Puanı (v7): 87.700 Puan Bellek (RAM): 4 GB RAM Tipi: LPDDR3 Dahili Depolama: 64 GB Hafıza Kartı Desteği: Var Hafıza Kartı Maks. Kapasitesi: 256 GB HUAWEI P20 LITE KAMERA ÖZELLİKLERİ Huawei P20 Lite’ın arkasında iki kamera, önde ise bir kamera bulunuyor. Her iki kamerada da portre çekim modu mevcut olup kullanıcılar tarafından performansı memnun edici bulunuyor. Arkada olan kameralardan bir tanesi 16 MP, diğeri ise 2 MP. Bu ikinci kamera Bokeh etkisi yaratma yani arka kısmı bulanıklaştırma işine yarıyor ve verimli olarak çalışıyor. Ön kameranın da 16 MP olması selfie çekimlerde kullanıcıları tatmin edici fotoğrafların çekilmesine yarıyor. Işıklı ortamlarda ön ve arka kameralar ile çekimlerde başarılı iken düşük ışıklı veya gece çekimlerinde f2.2 değeri beklentiyi karşılamıyor ve kötü pozlar ortaya çıkıyor. Bunların yanında P20 Lite kamera menüsünde diğer Huawei’da olanlar mevcut. Sonuç olarak cihazın kamerası, f değerlerinin düşük olması nedeniyle düşük ışıkta tatmin edici olmasa bile ışıklı ortamlarda, güneş ışığı altında çift kamerası ile çok güzel işler başarıyor. Huawei P20 Lite’da bulunan kameraya ait teknik özellikleri şu şekilde;

Kamera Çözünürlüğü: 16 MP Optik Görüntü Sabitleyici: Yok Kamera Özellikleri: Perde Hızı (Shutter Speed) Kontrolü, Odak Takibi, RAW Kayıt Yapabilme, Panorama, HDR, Otomatik odaklama, Sesli komut, Coğrafi konum etiketleme, Depth of Field (DOF), Seri Çekim (Burst) Modu, Gülümseme yakalama, 1.12μm Piksel Flaş: LED Diyafram Açıklığı: F2.2 Video Kayıt Çözünürlüğü: 1080p (Full HD) Video FPS Değeri: 30 fps Video Kayıt Özellikleri: Time-lapse Video Kayıt, Yavaş Çekim Video Kayıt (Slow motion video) İkinci Arka Kamera: Var İkinci Arka Kamera Çözünürlüğü: 2 MP İkinci Arka Kamera Diyafram: F2.4 İkinci Arka Kamera Özellikleri: Derinlik Algısı (Bokeh) Ön Kamera Çözünürlüğü: 16 MP Ön Kamera Video Çözünürlüğü: 1080p Ön Kamera FPS Değeri: 30 fps Ön Kamera Diyafram Açıklığı: F2.0 Ön Kamera Özellikleri: Portre Modu, Sabit Odaklama, 1.0µm Piksel, 78 Derece Açılı HUAWEI P20 LITE EKRAN ÖZELLİKLERİ Huawei P20 Lite’da bulunan IPS LCD ekran 5,84 inç olarak boyutlandırılmış. Fakat cihazın yuvarlatılmış köşeleri nedeni ile cihazın gerçek ölçüsü çaprazlama olarak ölçüldüğünde 5.7 inch'tir. Ekranında kullanılan LTPS LCD özelliği, P20 Lite’da farklı açılardan bakıldığı zaman görüntülerin bozulmamasına ve renklerin daha canlı olarak görülmesini sağlıyor. Çentikli ekranı sevmiyorsanız ayarlardan kapatabilirsiniz. Ekranın alt, üst ve kenarlarında mümkün olduğunca çerçeve kullanımı azaltılarak ekran/çerçeve oranı 80.5 düzeyine çıkarılmış. Huawei P20 Lite’da bulunan ekrana ait teknik özellikleri şu şekilde;

Ekran Boyutu: 5.84 İnç Ekran Çözünürlüğü: 1080x2280 (FHD+) Pixel Piksel Yoğunluğu: 432 PPI Ekran Teknolojisi: IPS LCD Ekran Özellikleri: Multi Touch, LTPS LCD, Çerçevesiz Tasarım, Çentikli (Notch), Eğimli Ekran (2.5D), 96% NTSC Dokunmatik Türü: Kapasitif Ekran Kullanıcı Arayüzü: Emotion UI Kullanıcı Arayüz Versiyonu: EMUI 8.0 Renk Sayısı: 16 Milyon Ekran / Gövde Oranı 80.46 % HUAWEI P20 LITE TASARIM ÖZELLİKLERİ P20 Lite, cam ve metalin birleşiminden oluşan tasarımı ile dikkat çekiyor. Mavi, pembe ve saiyah renklerde çıkarılan P20 Lite’ın arka kısmının camdan yapılması nedeniyle güzel bir görüntü veriyor. Fakat aynı şekilde kılıfsız kullanımı sonrasında birçok parmak izi bırakması ve sürekli temizlenme ihtiyacı duyulması az da olsa rahatsız ediyor. Buna rağmen tek elle rahat bir şekilde kullanılan Huawei P20 Lite, sadece 7,4 mm kalınlığında ve 145 gram ağırlığında. Cihazın alt kısmında hoparlör ızgarası, Type-C şarj soketi ve telefonda çoğunlukla istenen 3,5 mm kulaklık girişi mevcut. Arka tarafında iki kamera ve flash led sıralaması ile birlikte hızlı bir şekilde çalışan parmak izi sensörü yer alıyor. Telefonun sağ tarafında açma-kapama tuşu ile ses tuşları dizilirken sol tarafında sim kart ve hafıza kartı slotu yer alıyor. Parmak izi sensörü ile birlikte kullanabileceğiniz yüz tanıma sistemi ise birçok değişik koşullarda rahatlıkla çalışmaktadır. Fakat sadece düşük ışık şartlarında zorlanmaktadır. Cihazın bir dezavantajı olarak da su ve toz geçirmeme özelliğinin olmaması fakat bu özellik genellikle firmalar tarafından orta seviye cihazlarda pek fazla rastlanmıyor. Huawei P20 Lite’ın tasarımına ait teknik özellikleri şu şekilde;

Boy: 148.6 mm En: 71.2 mm Kalınlık: 7.4 mm Ağırlık: 145 Gram Renk Seçenekleri: Klein Mavi, Sakura Pembesi, Siyah Gövde Malzemesi (Kapak): Cam Gövde Malzemesi (Çerçeve): Metal Suya Dayanıklılık: Yok Toza Dayanıklılık: Yok 3G Görüntülü Arama (Şebeke ile): Yok Görüntülü Konuşma (Uygulama): Var Sensörler Jiroskop Hall Sensörü Pusula Yakınlık Sensörü Ortam Işığı Sensörü İvmeölçer Parmak izi Okuyucu Var Parmak izi Okuyucu Özellikleri Arka Kapakta Bildirim Işığı (LED) Var SAR Değeri 10g (Baş) 0.75 W/kg SAR Değeri 10g (Vücut) 1.21 W/kg Servis ve Uygulamalar: Ekran Yansıtma (Screen Mirroring), Kolay Arayüz (Easy Mode), Gürültü Önleyici İkinci Mikrofon, Değiştirilebilir Temalar, Tek Elde Kullanım, Modu Yüz Tanımlama HUAWEI P20 LITE BATARYA ÖZELLİKLERİ Cep telefonu kullanıcıları tarafından artık olmazsa olmaz bir özellik telefonun pil ömrü, kapasitesi. P20 Lite, 3000 mAh bataryası sayesinde yoğun kullanımda bir günü zorlayan performansa sahip. Hali hazırda piyasada olan cihazlar için bir günlük pil ömrü artık normal sayılmaktadır. Fakat yine de daha yüksek bir mAh gücüne sahip bir batarya her zaman kullanıcılar tarafından istenilmektedir. Huawei P20 Lite’ın batarya ve şarjına ait teknik özellikleri şu şekilde;

Batarya Kapasitesi: 3000 mAh Konuşma Süresi (2G): 30 Saat Bekleme Süresi (2G): 471 Saat Konuşma Süresi (3G): 17 Saat Bekleme Süresi (3G): 454 Saat Bekleme Süresi (4G): 433 Saat Şarj: USB Type-C Değişir Batarya: Yok Batarya Özellikleri: Hızlı Şarj HUAWEI P20 LITE BAĞLANTI ÖZELLİKLERİ Bağlantı özelliklerinde şikayet edilen bir konu ise bluetooth performansı. Bluetooth 4.2 versiyonu ile gelen Huawei P20 Lite, seleflerine göre kablosuz bağlantı ile ses veriminin çok iyi olmadığı düşünülüyor. Fakat aptX ve aptx HD özellikleri olan cihazın bu konuda kötü olmadığını ama yeteri kadar iyi olmadığı yönünde görüşler var. Bunun yanısıra çift bluetooth özelliği ile cihaza iki farklı aksesuarı bağlamak mümkün. Akıllı saat veya bileklik ile kullanırken aynı zamanda kulaklık bağlantısı ile müzik dinleyebilir, aramalar için kullanabilirsiniz. 2G: Var 2G: Frekansları 850 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 1900 MHz 2G Teknolojisi: GSM, GPRS, EDGE 3G: Var 3G: Frekansları 850 (band 5) MHz 900 (band 8) MHz, 1900 (band 2) MHz, 2100 (band 1) MHz

3G İndirme: 42.2 Mbps 3G Karşıya Yükleme: 5.76 Mbps 3G Teknolojisi: HSPA+ 4G: Var 4G Frekansları: 800 (band 20) MHz, 900 (band 8) MHz, 1800 (band 3) MHz, 2100 (band 1) MHz, 2600 (band 7) MHz 4G İndirme: 300 Mbps 4G Karşıya Yükleme: 50 Mbps 4G Teknolojisi: LTE (Cat.6) 4G Özellikleri: VoLTE (Voice over LTE) Desteği 4.5G Desteği: Var Wi-Fi Kanalları: Wi-Fi 5 (802.11 a/b/g/n/ac) Wi-Fi Özellikleri: Dual-Band, Wi-Fi Direct, MiraCast, Wi-Fi Hotspot, VoWiFi (Voice over Wi-Fi) NFC: Var Bluetooth Versiyonu: 4.2 Bluetooth Özellikleri: BLE, aptX, aptX HD Kızılötesi: Yok Navigasyon Özellikleri: A-GPS, GLONASS USB Versiyonu: 2.0 USB Bağlantı Tipi: USB Type-C USB Özellikleri: USB On-the-go (OTG) Hat Sayısı: Tek Hat SIM Nano-SIM: (4FF) HUAWEI P20 LITE İŞLETİM SİSTEMİ ÖZELLİKLERİ Huawei P20 Lite, kutusundan şimdilik Android 8.0 versiyonu ile geliyor. Fakat özellikle çeltikli telefonlar için dizayn edilen Android 9 Pie versiyonu firma tarafından yavaş yavaş modellere dağıtımı yapılmakta. Tam olarak bir tarih olmasa da yeni gelecek versiyon ile P20 Lite’ın performansı büyük ölçüde daha da artacaktır. Bu versiyon ile güç tasarrufu ile pil ömrü de uzayacaktır.

İşletim Sistemi Android İşletim Sistemi Versiyonu Android 8.0 (Oreo) Planlanan Yükseltilebilir Versiyon Android 9.0 (Pie) HUAWEI P20 LITE FİYATI Huawei P20 Lite, geçtiğimiz sene Nisan ayında ülkemizde satışa çıkarıldığı vakit 2.399 TL’den çıkarıldı. Orta seviye özelliklere sahip cihaz için bu fiyat normal sayılabilir. Bu cihazı almak isteyenler için daha düşük ve farklı fiyatlar bulunmaktadır. Bu farklar ise ithalatçı ve distribütör garantili olması nedeniyle kaynaklanmaktır. Şu sıralar P20 Lite fiyatı 1800 TL ile 2600 TL arasında değişmektedir. HUAWEI P20 LITEKUTU İÇERİĞİ Telefon x 1 Dahili pil x 1 Kulaklık x 1 Şarj cihazı x 1 C Tipi Kablo x 1 pim x 1 çıkarın Hızlı Başlangıç Kılavuzu x 1 HUAWEI P20 LITE YORUMLARI Huawei P20 Lite’ın sahip olduğu işlemci ve tüm özelliklerine göre bazı artıları ve eksileri bulunmaktadır. Geçen sene çıkmasına rağmen halen epey bir rağbet gören cihaz için fiyat/performans cihazı diyebiliriz. Bunun dışında satın alıp kullananlar tarafından yapılan olumlu ve olumsuz eleştiriler mevcut. Bunları sizlere rehber olması amacıyla derledik.