Huawei Pura 90 Plus geliyor: Tasarımı ve daha fazlası belli oldu

Huawei Pura 90 Plus, 28 Ekim'de Çin'de satışa sunulacak. Şirket, telefonun teknik özelliklerini henüz açıklamasa da resmi çevrim içi mağazasında paylaştığı görsellerle cihazın tasarımını gözler önüne serdi.

KAVİSLİ KENARLAR, TANIDIK KAMERA MODÜLÜ

Huawei'nin resmi mağazasında yayımlanan görsellere göre Pura 90 Plus, düz çerçeveye sahip diğer Pura 90 serisi modellerinden farklı olarak kavisli yan kenarlara sahip gibi görünüyor.

Bununla birlikte cihaz, tanıdık üçgen şeklindeki arka kamera modülünü koruyor.

DÖRT RENK SEÇENEĞİ

Huawei Pura 90 Plus, Dawn Gold, Obsidian Black, Sunset Purple ve Snowy White olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Telefonun bellek ve depolama seçenekleri de netleşti. Pura 90 Plus, 12 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar dahili depolama kapasitesiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

SÖYLENTİLERE GÖRE BEKLENEN ÖZELLİKLER

Kısa süre önce ortaya çıkan bir söylenti, telefonun kamera ve ekran özelliklerine ilişkin bazı ayrıntıları gündeme getirdi.

İddiaya göre Huawei Pura 90 Plus, değişken diyafram açıklığına sahip 1 inç tipi 50 MP'lik ana arka kamerayla donatılacak.

Ayrıca cihazın 1,5K çözünürlük sunan 6,8 inçlik bir OLED ekrana sahip olacağı öne sürülüyor. Ancak bu özellikler henüz Huawei tarafından doğrulanmış değil.

Kaynak: GSMArena