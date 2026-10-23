Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Huawei Pura 90 Plus geliyor: Tasarımı ve daha fazlası belli oldu

Huawei, yeni akıllı telefonu Pura 90 Plus'ı resmen doğruladı. Şirket, Çin'de ön siparişe açılan telefonun tasarımını, renk seçeneklerini ve depolama seçeneklerini de paylaştı.

Huawei Pura 90 Plus geliyor: Tasarımı ve daha fazlası belli oldu
Enes Çırtlık

Huawei Pura 90 Plus, 28 Ekim'de Çin'de satışa sunulacak. Şirket, telefonun teknik özelliklerini henüz açıklamasa da resmi çevrim içi mağazasında paylaştığı görsellerle cihazın tasarımını gözler önüne serdi.

KAVİSLİ KENARLAR, TANIDIK KAMERA MODÜLÜ

Huawei'nin resmi mağazasında yayımlanan görsellere göre Pura 90 Plus, düz çerçeveye sahip diğer Pura 90 serisi modellerinden farklı olarak kavisli yan kenarlara sahip gibi görünüyor.

Huawei Pura 90 Plus geliyor: Tasarımı ve daha fazlası belli oldu 1

Bununla birlikte cihaz, tanıdık üçgen şeklindeki arka kamera modülünü koruyor.

DÖRT RENK SEÇENEĞİ

Huawei Pura 90 Plus, Dawn Gold, Obsidian Black, Sunset Purple ve Snowy White olmak üzere dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacak.

Huawei Pura 90 Plus geliyor: Tasarımı ve daha fazlası belli oldu 2

Telefonun bellek ve depolama seçenekleri de netleşti. Pura 90 Plus, 12 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar dahili depolama kapasitesiyle kullanıcıların karşısına çıkacak.

SÖYLENTİLERE GÖRE BEKLENEN ÖZELLİKLER

Kısa süre önce ortaya çıkan bir söylenti, telefonun kamera ve ekran özelliklerine ilişkin bazı ayrıntıları gündeme getirdi.

İddiaya göre Huawei Pura 90 Plus, değişken diyafram açıklığına sahip 1 inç tipi 50 MP'lik ana arka kamerayla donatılacak.

Ayrıca cihazın 1,5K çözünürlük sunan 6,8 inçlik bir OLED ekrana sahip olacağı öne sürülüyor. Ancak bu özellikler henüz Huawei tarafından doğrulanmış değil.

Kaynak: GSMArena

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Beklentileri aştı! Apple'ın tahmin ettiğinden daha fazlası olduBeklentileri aştı! Apple'ın tahmin ettiğinden daha fazlası oldu
vivo X500 Ultra'nın ana kamerasında sürpriz değişiklik!vivo X500 Ultra'nın ana kamerasında sürpriz değişiklik!

Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Trend Haberler
Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

Aleyna Kalaycıoğlu cezaevinden tahliye olduktan sonra ilk kez ortaya çıktı

Saldırı için o tarihi işaret etmişti! Trump'tan yeni açıklama

Saldırı için o tarihi işaret etmişti! Trump'tan yeni açıklama

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Crystal Palace Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Derin yırtmacını kapamakla uğraşmadı! İddialı seçim

Derin yırtmacını kapamakla uğraşmadı! İddialı seçim

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

SPK'dan 48 kişi hakkında suç duyurusu kararı! Bu seferki hisseler Altınkılıç ve ANELE...

Fon teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı

Fon teklifi Meclis'ten geçerek yasalaştı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.