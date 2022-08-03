Huawei Türkiye 2022 Seeds for the Future Projesi tamamlandı

İSTANBUL (AA) - Bu yıl Türkiye’de sekizincisi gerçekleştirilen Seeds for the Future (Gelecek İçin Tohumlar) projesi, 25 Temmuz-1 Ağustos tarihleri arasında bir haftalık eğitim kampı şeklinde Şile’de düzenlendi.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, yetenekli üniversite öğrencilerini bilişim ve teknoloji alanlarında geliştirmeyi amaçlayan proje kapsamında öğrencilere, 5G, yapay zeka, bulut bilişim sistemleri ve yeşil enerji gibi konularda eğitimler verildi. Programda, bilişim dersleri ve mesleki eğitimlerin yanı sıra, Çin ve Türk kültürünü tanıtıcı aktiviteler de yer aldı.

Huawei, Türkiye’deki yirminci yılını kutlarken, Türkiye'nin bilişim altyapısının geliştirilmesi konusundaki çabalarına devam ediyor. Yirminci yılına özel, yerel bilişim yeteneklerine daha fazla katkı sağlamayı amaçlayan Huawei, bu sene 5 bin başvuru arasından üstün başarılı 20 üniversite öğrencisini eğitim kampına dahil etti. Proje, üniversite öğrencilerinin geleceğin dijital dünyasında daha rekabetçi olabilmelerini ve aldıkları eğitimleri profesyonel iş hayatlarında daha verimli bir şekilde kullanabilmelerini amaçlıyor. Yerel yetenekleri yetiştiren ve öğrencileri ideallerine ulaşmaları konusunda teşvik eden Seeds For the Future, Huawei’in bu amaca yönelik en önemli projelerinden birisi.

Bir haftanın sonunda eğitimlerini tamamlayan gençler, sosyal veya çevresel sorunları çözmede teknolojiden nasıl yararlanılacağı konusunda grup projeleri de ortaya çıkardı. Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrencilere uluslararası geçerliliği olan Huawei Seeds for the Future sertifikası veriliyor.

Bu seneki program, Ankara’da Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) düzenlenen bir törenle sona erdi. Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin törene bir mesaj gönderdi. Büyükelçi mesajında, şunları kaydetti:

"Günümüzde, dijital ekonomi hızla gelişmekte. Dijital teknoloji hayatımızı bütünüyle değiştirirken, büyük zenginlik yaratıp sosyal kalkınmaya da yardımcı olmaktadır. Başka teknolojiler gibi dijital teknolojinin de gelişmesi ile beraber ortaya çıkan sorunlara ortak çözüm bulabilmek için uluslararası toplum ile yakın iş birliğine ihtiyaç var. Huawei 20 yıldır köklerini Türkiye’ye salmış yerli bir şirket olarak, yerli yetenekleri geliştirerek ICT sektörünün gelişmesine çok önemli katkıda bulunuyor ve takdir topluyor. Tohum filizlenir, yeşerip büyür. Her öğrenci, hem Türkiye’nin teknolojik inovasyonunun tohumu hem de Çin - Türkiye arasındaki dostluk tohumudur. Bilim ve teknoloji alanında özenle oluşturulan bu öğrenme platformundan istifade ederek, teknolojik yenilikleri hızlandıran kocaman birer ağaç olmanızı, Çin ve Türk halkları arasındaki dostane ilişkilerini geliştirmenizi temenni ederiz."

Açıklamada törendeki konuşmasına yer verilen BTK Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da, "Huawei’in düzenlemiş olduğu bu programı, hem uluslararası düzeyde oluşturduğu farkındalık hem de bireylerin bilişim alanında kendilerini geliştirmesine imkan sağlaması nedeniyle çok değerli buluyorum. Huawei’i, Türkiye’de ilk olarak 2015 yılında başlattığı ve başarıyla yürütmüş oldukları bu programdan dolayı tebrik ediyorum. Bilgi ve iletişim teknolojileri alanında kapasite inşası noktasında Huawei’nin düzenlediği “Seeds for the Future Türkiye Programı”na katılmaya hak kazanan gençlerimiz Yapay Zeka, Bulut, Nesnelerin İnterneti, Yeşil Enerji gibi güncel teknolojilerin yanı sıra stratejik liderlik ve kültürel farkındalık gibi kişisel gelişim eğitimleri alarak kendilerini geliştirme fırsatı elde ettiler. Gençlerimizi gönülden kutluyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Huawei Operatör Şebeke İş Grubu Üst Yöneticisi (CEO) Roy Lu ise, “Son 30 yılda bilişim teknolojileri çok büyük bir gelişme gösterdi, hayatlarımızı gün be gün daha kolaylaştırdı. Huawei’in buradaki yolculuğunun başladığı 2002 yılından bu yana, Türkiye’nin bilişim altyapısının ve ekosisteminin gelişimi için durmadan çalışıyoruz. Bu gelişimin ana unsurlarından biri, hiç kuşkusuz teknoloji alanında yetenekli gençlerin desteklenmesidir. Gelecek İçin Tohumlar projesi de bu desteklerden biri. Bu program sayesinde, genç yeteneklerle geleceğin trendlerini tartışıp onlara birtakım fırsatları gösteriyoruz. Geleceğin bilgi toplumunun nasıl olacağına dair farklı görüşler var. Biz Huawei olarak bu konuda iyimseriz. Gençlerin potansiyellerini ortaya çıkararak geleceği şekillendirmek için, elimizden geleni yapmaya kararlıyız." ifadelerini kullandı.

Huawei’in dünya çapında yürüttüğü sosyal sorumluluk projesi Seeds for the Future, 2008 yılında ilk kez Tayland'da hayata geçirildi. Proje 137 ülkede uygulanarak, 500'den fazla üniversiteden 12 bin 413 genç öğrenciye ulaştı. Türkiye’de ise ilk kez 2015 yılında başlanan projeye, toplamda 150 üniversite öğrencisi katıldı. Proje, son iki yılda salgın nedeniyle Çin’e ziyaret yerine online eğitimler şeklinde gerçekleştirildi. Bu sene ise Türkiye’nin farklı üniversitelerinden katılım sağlayan 20 öğrenci, Şile’deki eğitim kampında bir hafta geçirdi.

