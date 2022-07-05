Huawei Watch GT 3 Pro üst düzey bir pil ömrü deneyimini sunuyor

İSTANBUL (AA) - Huawei, yeni nesil akıllı saatlerinin en güncel modeli Huawei Watch GT 3 Pro ile önemli bir pil ömrü deneyimi ve güç tasarrufu algoritmasına imza atıyor.

Huawei'den yapılan açıklamaya göre, akıllı saatler, son zamanlarda gelişen özellikleriyle yaşamımıza birçok kolaylık getirirken, sağlık takibi ve spor ölçümleri konusunda da önemli bir mesafe kat ettiler.

Ancak bu ürünlerin geçmiş dönemde nispeten daha kısa olan pil ömürleri, bu ölçümlerin sürdürülebilirliği açısından sorun teşkil ediyordu. Huawei, Watch GT serisinde, daha uzun pil ömrü sağlayan akıllı güç tasarrufu algoritmasıyla, yenilikçi bir yaklaşıma imza attı.

2018 yılında piyasaya sürülen birinci nesil Huawei watch GT, iki haftalık pil ömrü özelliği, spor rehberliği ve profesyonel sağlık izleme yetenekleriyle, sektörde birçok yeniliği de beraberinde getirdi. Huawei Watch GT 3 Pro da bu serinin DNA'sını miras alarak, uzun pil ömrü özelliğini pekiştirirken, profesyonel spor ve sağlık takibi özelindeki donanım ve yazılım yeteneklerini de önemli ölçüde artırdı.

- Huawei watch GT serisi, akıllı saatte uzun pil ömrünün öncüsü oldu

Önceki nesil saat pilleriyle karşılaştırıldığında, Huawei Watch GT 3 Pro serisinde pillerin enerji yoğunluğu yüzde 12 artırıldı. Şirket, pil performansındaki sınırları zorlayan yenilikçi bir mimarisi ile güç teknolojisinde önemli bir mesafe kat etti. Huawei Watch GT 3 Pro ayrıca, önceki nesillere kıyasla yüzde 10 artan enerji depolama yoğunluğuna sahip oldu.

Açıklamaya göre, akıllı saat ürünlerinde kullanılan piller genel olarak üç kategoriye ayrılıyor; çelik kabuklu, alüminyum kabuklu ve kese hücreli piller. Huawei Watch GT 3 Pro, çelik kabuklu pil katmanının, enjeksiyon kalıplama teknolojisi ile geliştirilmiş bir versiyonunu kullanıyor. Pil bölgesinin düşük basınçlı enjeksiyon kalıbı, pilin güvenli bir şekilde işlevini yerine getirmesini sağlıyor. Huawei Watch GT 3 Pro’nun çelik kabuklu pil hücreleri, kenar bölgesindeki sızdırmaz ve katlanır tasarım sayesinde iç bölgede de daha fazla kullanılabilir alan açılmasını sağlıyor. Bu da saatin daha sağlıklı çalışmasına yol açıyor. Kese hücreleriyle karşılaştırıldığında, çelik kabuklu pillerin dahili direnci yaklaşık yüzde 50 azalıyor ve pil daha az ısı üretiyor. Bu özellik de daha sağlıklı bir kullanıma katkı sağlıyor.

Gelişmiş pil mimarisi, Huawei Watch GT 3 Pro Titanyum’da, standart kullanımda 14 güne varan, yoğun kullanım senaryolarında ise 7 güne varan pil ömrü sağlıyor. Serinin Seramik versiyonunda ise tipik senaryolarda 8 güne, yoğun kullanım senaryolarında ise 4 güne varan pil ömrü sunuluyor. Huawei Watch GT3 Pro, hızlı kablosuz şarj teknolojisini de destekliyor. Ürünün şarj hızı, önceki versiyonlara göre yüzde 30 artırıldı. Ürünün tam gün kullanımı için, yaklaşık 10 dakikalık şarj yeterli oluyor.

- Her akıllı telefonla uyumlu

Huawei Watch GT 3 Pro Serisi bağımsız olarak çalışabiliyor, ancak çoğu durumda bir akıllı telefon ile eşleştiriliyor. Akıllı saatler, ister Android veya iOS ile çalışsın, her akıllı telefonla kolayca senkronize edilebiliyor. Huawei Watch GT 3 Pro 46mm deri kayışlı versiyon 5 bin 499 TL, 46 mm deri kayışlık versiyon 6 bin 499 TL 43mm seramik versiyon 7 bin 499 TL, 46mm seramik versiyon 8 bin 499 TL tavsiye edilen son tüketici fiyatlarıyla Huawei Online Mağaza üzerinden satışa sunuluyor.

