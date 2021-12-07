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Huawei'den ince ve hafif telefon Nova 9

07.12.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei nova 9'un dörtlü kamera sistemi, 12,5 megapiksellik çekim üretmek için piksel gruplama teknolojisini kullanan 50 megapiksellik bir "Ultra Vision" kamera içeriyor

İSTANBUL (AA) - Huawei nova 9, 6,57 inç ekrana sahip olmasına rağmen 73,7 mm yatay uzunluk, 7,77 mm kalınlık ve 175 gram ağırlık ile sunuluyor.

Şirket açıklamasına göre, Huawei'nin mühendisliği sayesinde OLED ekran paneli, alüminyum kasaya uyum sağlamak için kıvrılıyor. Nova Serisi'nin 2016'daki ilk çıkışından bu yana Huawei, "güzellik önce gelir" ilkesini izledi.

Nova 9'un ışık altında parıldayan ancak parmak izi bırakmayan ve mat cama göre elde daha az kayganlık camı bulunuyor. Bu cam, Huawei mühendislerinin doğruyu bulmadan önce yüzlerce deneme gerektiren ayrıntılı bir süreç olan Huawei'nin yeni Starry Flash AG Cam süreci ile elde edildi. Huawei nova 9'un "yıldız mavisi" ve "gece yarısı siyahı" renkleri bulunuyor.

Nova 9'da iki simetrik daire, kameranın sol üst tarafında sıralanıyor. Huawei nova 9, kamera performansı için güçlü kamera donanımını Huawei'nin yenilikçi yazılım atılımlarıyla birleştiren amiral gemisi bir kamera deneyimi de sunuyor.

Huawei nova 9'un dörtlü kamera sistemi, 12,5 megapiksellik çekim üretmek için piksel gruplama teknolojisini kullanan 50 megapiksellik bir "Ultra Vision" kamera içeriyor. Bu kameraya eşlik eden 8 megapiksellik ultra geniş lens, geniş manzaraları veya büyük grup çekimlerini kolaylaştırıyor. Derinlik bilgisi ve makro fotoğrafçılık için bir çift sensör bu çok yönlü sistemi tamamlıyor.

- 32 megapiksellik ön kamera

Ana 50 megapiksel kamera, en üst düzey amiral gemisi kalitesinde bulunuyor. Görüntü sensörü sadece ışık alımına yardımcı olmakla kalmıyor, aynı zamanda daha sığ alan derinliği sayesinde doğal kremsi bokeh üretiyor. Bu donanımı Huawei'nin XD Fusion hesaplamalı fotoğraf motoruyla birleştirilerek tüm aydınlatma koşullarında dinamik, iyi dengelenmiş çekimler elde edilmesi sağlandı.

Nova 9, parlak ve canlı selfieler yakalayan 32 megapiksellik ön kamerayla bu alanda da öne çıkıyor. Yazılım işleme ile oto portreler için bokeh veya güzellik efektleri bile üretilebiliyor.

Nova 9'da 1 milyardan fazla renk görüntüleyebilen OLED ekran yer alıyor ve 120Hz yenileme hızında, animasyonların daha akıcı işlemesini sağlıyor.

Huawei nova 9, 4.300 mAh pili sayesinde tüm gün pil ömrü sunmaya devam ediyor. Huawei nova 9, pilinin yarısını 15 dakikada veya 0-100 tam şarj için 38 dakikada doldurmasını sağlayan SuperCharge teknolojisini destekliyor. Şarj cihazı kutuya dahil olarak sunuluyor.

Huawei Online Mağaza'da nova 9, kılıfı da dahil olmak üzere 9 bin 499 TL fiyatla satışa sunuluyor. İsteyen tüketiciler, 119 TL daha ödeyerek 1 yıl fazladan ek garanti satın alarak telefonlarını 3 yıl boyunca Huawei Servis güvencesi dahilinde kullanabiliyor.

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