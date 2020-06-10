Huawei'nin 2019 satış geliri 122 milyar doları geçti

Huawei'nin, dünyada 1.600'ün üzerinde finansal müşteriye hizmet verdiğini aktaran Zhongyang, sigorta ve güvenlik şirketleri ile stratejik ortaklıkları olduğunu söyledi.

Geçen sene yıllık satış gelirlerinin 122 milyar doları aştığını bildiren Zhongyang, pandemi sürecinde online servisler için büyük bir fırsat olduğunu kaydetti.

Zhongyang, finansal kuruluşların artık dijitalleşmeye doğru gittiğini aktardı.

- "Geçen sene 300 yeni Finansal Servis Endüstri müşterisi ile anlaştık"

Huawei Global Finansal Servis Başkanı Jason Cao da 2020'nin zor bir yıl olduğunu vurguladı.

Cao, Huawei'nin finansal endüstride yönetici bir partner olduğunu belirterek, "60 ülkede 1.600'ün üzerinde finansal müşteri ve dünyanın en iyi 100 bankasının 45'i ile iş birliğimiz var." dedi.

Son 10 yıldır globalde epey tecrübeleri olduğunu ifade eden Cao, Huawei'nin hızla Finansal Servis Endüstrisi'nde (FSI) büyük bir pozisyona doğru gittiğini aktardı.

Cao, "2019, Huawei içini zor bir yıldı. 2019 yılında dünyanın en iyi bankaları, sigorta şirketleriyle anlaşmalar yaptık. Bizimle çalıştıkları için onur duyduk. Bankalara yeni mobil sistem ve bulut sistemi kurduk. Huawei Çin'de bir numara olan FSI şirketi." diye konuştu.

Geçen yıl 300 yeni FSI müşterisi ile anlaştıklarını bildiren Cao, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müşterilerimiz, rekabetçilik çözümlerimiz için bizimle çalışmayı seçti ve Huawei'nin kendilerine değer katacağına inandılar. Geçen yıl en iyi bankalar, sigorta ve güvenlik şirketleri ile yeni kontratlar ve ortaklıklar inşa ettik. Bunlar Fransa, Singapur, Brezilya, Türkiye, Hindistan gibi birçok ülkedeydi. Biz onların mevcut müşteri sistemleri performansını ve güvenilirliklerini geliştirmelerine yardımcı olduk. Huawei, bu yüzden dijital dönüşüm başarısında çok daha önemli bir partner oldu. Geçen yıl partnerlerimizle sağlam bir ekosistem geliştirdik. Bu iş ortakları, FSI şirketlerinin dijital dönüşümler için hızla hareket etmelerine yardımcı olacak benzersiz çözümler sunuyor."

