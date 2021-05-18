Hububat alım fiyatlarındaki artış Sakarya ve Bolu'da çiftçinin yüzünü güldürdü

SAKARYA / Sakarya ve Bolu'da tarım sektörü temsilcileri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tarıma yönelik destek açıklaması ve kredi borçlarının ertelemesini olumlu karşıladı.

Sakarya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Ali Şener Bayraktar, AA muhabirine, taban fiyatları açıklanan ürünler arasında yer alan buğdayın bölgede yetiştirildiğini söyledi.

Fiyatın mevcut piyasa seviyesinde olduğunu, geçen seneye göre önemli derecede artış yaşandığını belirten Bayraktar, çiftçi borçlarının ertelenmesinin de üreticiyi memnun ettiğini dile getirdi.

Ertelenen borçlarda uygulanacak faiz oranının da önem arz ettiğine dikkati çeken Bayraktar, "Çiftçi borçlarına, erteleme nedeniyle uygulanacak faiz oranının da sıfır olması taleplerimiz arasında. Sıfır faizli bir erteleme olursa bu memnuniyeti artırıcı hale getirir." ifadesini kullandı.

Sakarya havzasında mısırın önemli bir ürün olduğuna işaret eden Bayraktar, buğday taban fiyatındaki artışın mısıra da yansıyacağını düşündüklerini bildirdi. Bayraktar, "Buğday taban fiyatının bir referans olacağını düşünüyorum. İnşallah mısırda da dünya fiyatlarına denk bir fiyat açıklanır. Üreticimizin de yüzü güler inşallah. Çünkü bu sezon üretim maliyetlerinin yüksek olduğu bir sezondu." dedi.