HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Yavuz mezarı başında anıldı

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkan Yardımcılığı görevini sürdürürken kanser nedeniyle hayatını kaybeden Mehmet Yavuz, Adıyaman'daki kabri başında anıldı.

Kahta ilçesindeki Yeni Mahalle Mezarlığı'nda gerçekleştirilen anma törenine HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz'ın yanı sıra partinin il ve ilçe başkanlarıyla bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Törende Kur'an-ı Kerim okunup dua edildi.

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yılmaz, yaptığı konuşmada, Yavuz'un insanlara hizmet gayesiyle bir hayat sürdüğünü kaydetti.

Mehmet Yavuz, partinin genel başkan yardımcılığı görevini sürdürürken 9 Ağustos 2019 tarihinde kanser hastalığı nedeniyle vefat etmişti.

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