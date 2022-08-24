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HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kırklareli'nde konuştu:

24.08.2022 17:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"(Suriye'deki iç savaş) Mutlaka akan kanın durdurulması gerekiyor. Akan kanın durdurulması için hükümet yetkililerinin görüşmesi gerekiyorsa bundan da kaçınılmaması gerekir diye düşünüyoruz"

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kırklareli'nde konuştu:

KIRKLARELİ (AA) - Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Suriye'deki iç savaşa ilişkin, "Mutlaka akan kanın durdurulması gerekiyor. Akan kanın durdurulması için hükümet yetkililerinin görüşmesi gerekiyorsa bundan da kaçınılmaması gerekir diye düşünüyoruz." dedi.

Yapıcıoğlu, Kırklareli'nde bir düğün salonunda düzenlediği basın toplantısında, Suriye'de acil bir ateşkesin sağlanması gerektiğini söyledi.

İç savaşın sona erdirilmesi, Suriye'de yeni bir anayasanın ve yeni bir sistemin kurulması gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, yeni bir sistemin kurulabilmesi için de mutlaka böyle bir sürecin başlamasını istediklerini dile getirdi.

Suriye'de yaklaşık 12 yıldır süren bir iç savaş olduğunu anımsatan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"11,5 yıl devam eden bir iç savaşın ardından hükümet hala ayaktaysa en azından silahla ya da silahlı bir direnişle bu hükümetin devrilmeyeceğinin artık anlaşılmış olması gerekiyor. Evet halkına haksızlık eden, zulmeden bir rejim var, sistem var. Fakat bunun iş başından uzaklaştırılmasının yolu, yöntemi iç savaş değildir. Bunu baştan söyledik. Mutlaka akan kanın durdurulması gerekiyor. Akan kanın durdurulması için hükümet yetkililerinin görüşmesi gerekiyorsa bundan da kaçınılmaması gerekir diye düşünüyoruz."

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, Kırklareli'nde konuştu

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