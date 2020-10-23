HÜDA PAR'dan Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki

DİYARBAKIR (AA) - Hür Dava Partisince (HÜDA PAR) Diyarbakır, Elazığ, Şırnak, Siirt, Mardin, Batman ve Bingöl'de yapılan basın açıklamalarıyla, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un İslam karşıtı söylemlerine tepki gösterildi.

Diyarbakır'ın Sur ilçesindeki Ulu Cami önünde bir araya gelen partililer, "İslam'a düşmanlık psikolojik bir hastalıktır", "İslam'a düşmanlık insanlığa düşmanlıktır", "Biz Avrupalı Müslümanlarla dayanışma içindeyiz" ve "Fransa'da adalet, eşitlik ve kardeşlik yok çünkü Macron var" yazılı pankartlar taşıdı.

Partililer adına açıklama yapan HÜDA PAR Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi Faruk Dinç, Avrupa'da İslam ile Müslümanlara yönelik ayrımcılık ve engellemelerin, fiziki saldırılara ve aleni bir düşmanlığa dönüştüğünü söyledi.

Fransa'nın kendi vatandaşı Müslümanları haklarından mahrum ettiğini savunan Dinç, Macron'un, açıklama ve uygulamalarıyla, İslam'a karşı nefretini artık aleni bir savaşa dönüştürdüğünü belirtti.

"Fransa'nın hem insanlığa hem de İslam’a karşı sicili bozuktur." diyen Dinç, şöyle konuştu: