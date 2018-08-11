Huddersfield Town 0 - 3 Chelsea (Maç özeti)

İngiltere Premier Lig'in ilk haftasında Chelsea, deplasmanda Huddersfield Town'a konuk oldu. Antonio Conte'nin ardından yoluna yine bir İtalyan teknik direktör Maurizio Sarri ile devam eden Chelsea, maçı 3-0 kazandı.

Londra ekibine galibiyeti getiren golleri 34'te N'Golo Kante, 45'te penaltıdan Jorginho ve 80'de Pedro kaydetti.

Chelsea'de adı birçok takımla transfer söylentilerine karışan Eden Hazard, yedek başladığı maçın 76. dakikasında Willian'ın yerine oyuna girdi.

FABRI MAĞLUP BAŞLADI

Yaptığı transferler ile dikkat çeken Fulham, sezonun ilk maçında sahasında Crystal Palace'ı konuk etti. Fabri'nin 90 dakika oynadığı maçta Fulham, rakibine 2-0 mağlup oldu ve sezonu puansız açtı.

Roy Hodgson'ın yönettiği Crystal Palace'ın gollerini 41. dakikada Jeffery Schlupp ve 80. dakikada Wilfried Zaha kaydetti.

Premier Lig'de bugün saat 17:00'da oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı;

Bournemouth 2 - 0 Cardiff City

Watford 2 - 0 Brighton





