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HUDUTSUZ SEVDA 11. BÖLÜM İZLE! Fox TV Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Son bölüm özeti

07.12.2023 19:57 | Son Güncelleme:
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Hudutsuz Sevda saat kaçta ve yeni bölüm ne zaman ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Biran Damla Yılmaz'ı buluşturan dizi için Fox TV yayın akışı merak edildi. Heyecanla beklenen dizi 11. bölümüyle ekrana gelecek. Peki, Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'lı Hudutsuz Sevda saat kaçta? İşte Hudutsuz Sevda 11. bölüm full izle hd tek parça ekranı ve Fox TV yayın akışı...

Hudutsuz Sevda yeni bölümü merak edildi. Sevilen dizi bu akşam Fox TV'de ekrana gelecek. Başrollerinde Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın yer aldığı dizi için Hudutsuz Sevda Fox TV canlı izle ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk otururken senaristliğini Bahadır Özdener kaleme alıyor. İşte Hudutsuz Sevda yeni bölüm detayları ve Hudutsuz Sevda 11. bölüm canlı izle ekranı

HUDUTSUZ SEVDA SAAT KAÇTA?

Hudutsuz Sevda yeni bölüm ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Fox TV'nin sevilen dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek. Hudutsuz Sevda saat 20.00'de başlayacak. Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın başrolde olduğu Hudutsuz Sevda her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor.

HUDUTSUZ SEVDA 10. BÖLÜM ÖZETİ

Yılmaz'ın gerçek işleri ortaya çıkınca herkes tarafını seçer. Fikret kurallarını asla çiğnemeyeceği için işlerden geri çekilir. Ama hem Fikret hem de Zeynep, Rızvan ve diğer ailelerin Halil İbrahim'den temelli kurtulmak için kurdukları tuzakta birer piyon olacaktır. Kendine karşı tuzak kurulacağını öğrenen Halil İbrahim ise bütün düşmanlarından kurtulabilmek için tehlikeli planlar yapar.

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HUDUTSUZ SEVDA 11. BÖLÜM İZLE!

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim, 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:00 Adım Farah
02:30 Kirli Sepeti
04:45 Kefaret
06:00 Bay Yanlış

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