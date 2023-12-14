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HUDUTSUZ SEVDA 12. BÖLÜM İZLE! Hudutsuz Sevda hangi kanalda, hangi gün, saat kaçta yayınlanıyor? Son bölüm özeti

14.12.2023 18:38 | Son Güncelleme:
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Hudutsuz Sevda hangi kanalda ve yeni bölüm ne zaman ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Biran Damla Yılmaz'ı buluşturan dizi için tv yayın akışı merak edildi. Heyecanla beklenen dizi 12. bölümüyle ekrana gelecek. Peki, Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'lı Hudutsuz Sevda hangi kanalda, saat kaçta? İşte Hudutsuz Sevda 12. bölüm full izle hd tek parça ekranı...

Hudutsuz Sevda yeni bölümü merak edildi. Sevilen dizi bu akşam Fox TV'de ekrana gelecek. Başrollerinde Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın yer aldığı dizi için Hudutsuz Sevda Fox TV canlı izle ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk otururken senaristliğini Bahadır Özdener kaleme alıyor. İşte Hudutsuz Sevda yeni bölüm detayları ve Hudutsuz Sevda 12. bölüm canlı izle ekranı

HUDUTSUZ SEVDA HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Hudutsuz Sevda yeni bölüm ekranı yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Fox TV'nin sevilen dizisi bu akşam yeni bölüm ile ekrana gelecek. Hudutsuz Sevda saat 20.00'de başlayacak. Miray Daner ve Deniz Can Aktaş'ın başrolde olduğu Hudutsuz Sevda her hafta perşembe akşamları ekrana geliyor.

HUDUTSUZ SEVDA 11. BÖLÜM ÖZETİ

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul'a sürülen Halil İbrahim, 20 yıl sonra memleketi Karadeniz'e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim'in hayatı Leto'lardan Zeynep'in çıkması ile tamamen değişecektir.

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HUDUTSUZ SEVDA 12. BÖLÜM İZLE!

Halil İbrahim ve Rızvan, Fikret'in liderliğinde Yılmaz'a karşı birlik olurlar. Zeynep ve Nedime'nin kazanmış olmasına tahammül edemeyen Asiye ise bu barışı kabullenmez ve kendisi Yılmaz ile bir anlaşma yapar. Asiye ve Yılmaz ikilisi, Halil İbrahim ve Zeynep başta olmak üzere kimsenin gözünün yaşına bakmayacaktır.

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 Yasak Elma
13:30 En Hamarat Benim
16:15 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:00 Şahane Hayatım
02:30 Bambaşka Biri
04:45 Kefaret
06:00 Yabani

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