MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. HUDUTSUZ SEVDA 2. BÖLÜM CANLI İZLE! Hudutsuz Sevda nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler?

HUDUTSUZ SEVDA 2. BÖLÜM CANLI İZLE! Hudutsuz Sevda nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler?

28.09.2023 19:25 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hudutsuz Sevda konusu, oyuncuları ve çekim yerlerinin dışında canlı izle ekranı ile de araştırılıyor. Deniz Can Aktaş, Miray Daner ve Biran Damla Yılmaz'ı buluşturan dizi, Fox Tv yayın akışı listesinde yer aldı. Heyecanla beklenen dizi bu akşam üçüncü bölümüyle ekrana gelecek. Peki, Hudutsuz Sevda nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler? İşte Hudutsuz Sevda 2. bölüm canlı izle ekranı ve çekim yerleri...

Hudutsuz Sevda dizisi ikinci bölümü ile bu akşam Fox TV'de ekrana gelecek. Başrollerden Miray Daner bir süredir televizyon ekranlarından uzak kalırken, Deniz Can Aktaş ile en son Kasaba Doktoru dizisiyle ekranlarda boy göstermişti. Hudutsuz Sevda nerede çekildi ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk otururken senaristliğini Bahadır Özdener kaleme alıyor. İşte Hudutsuz Sevda 2. bölüm detayları ve Fox TV yayın akışı...

HUDUTSUZ SEVDA NEREDE ÇEKİLDİ?

Hudutsuz Sevda'nın ilk bölümlerinin çekimleri Artvin'de yapıldı. Dizinin ilerleyen bölümlerdeki çekimleri İstanbul'da devam edecek.

ezgif.com-webp-to-jpg

HUDUTSUZ SEVDA 2. BÖLÜM CANLI İZLE!

Yasemin'i kaybeden Halil İbrahim'i ayakta tutan tek şey artık intikam ateşidir. Halil İbrahim'in tek hedefi Letolardır ama Letolar Tarık'ın ölümünün acısını suçlu veya suçsuz herkesten çıkaracaklardır. İyi niyeti daha da fazla ölüme sebep veren Zeynep ise ailesinin gaddarlığından kendini kurtarmaya çalışır.

kapak_153600

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz)’le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep ( Miray Daner)’in çıkması ile tamamen değişecektir.

ezgif.com-webp-to-jpg (2)

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

21 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyicisi karşısına çıkan dizinin kadrosunda; Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

x1080

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:15 Bu Tabak Kimin?
17:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
01:30 Kirli Sepeti
04:00 Bu Tabak Kimin?
06:00 Kefaret

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yüzündeki değişim olay oldu! Son hali...Yüzündeki değişim olay oldu! Son hali...
Kızı Lalin’i paylaştı! Anne-kız pozuna beğeni yağdıKızı Lalin’i paylaştı! Anne-kız pozuna beğeni yağdı
Kuzeninin ölümüyle yıkıldı! Veda mesajı yürekleri sızlattı Kuzeninin ölümüyle yıkıldı! Veda mesajı yürekleri sızlattı

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

90 yaşındaki kadının öldüğü zannedildi! Morg çalışanı nefes aldığını fark edince...

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Malayla fondöten sürdü! "Bu resmen dolandırıcılık"

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Tepki çeken anlar! "Dövme mi yaptı o?"

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Mutfakların yıldızı! Yemeklerinize sağlık ve lezzet katacak

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.