HUDUTSUZ SEVDA 2. BÖLÜM CANLI İZLE! Hudutsuz Sevda nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler?

Hudutsuz Sevda dizisi ikinci bölümü ile bu akşam Fox TV'de ekrana gelecek. Başrollerden Miray Daner bir süredir televizyon ekranlarından uzak kalırken, Deniz Can Aktaş ile en son Kasaba Doktoru dizisiyle ekranlarda boy göstermişti. Hudutsuz Sevda nerede çekildi ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. Dizinin yönetmen koltuğunda Murat Öztürk otururken senaristliğini Bahadır Özdener kaleme alıyor. İşte Hudutsuz Sevda 2. bölüm detayları ve Fox TV yayın akışı...

HUDUTSUZ SEVDA NEREDE ÇEKİLDİ?

Hudutsuz Sevda'nın ilk bölümlerinin çekimleri Artvin'de yapıldı. Dizinin ilerleyen bölümlerdeki çekimleri İstanbul'da devam edecek.

HUDUTSUZ SEVDA 2. BÖLÜM CANLI İZLE!

Yasemin'i kaybeden Halil İbrahim'i ayakta tutan tek şey artık intikam ateşidir. Halil İbrahim'in tek hedefi Letolardır ama Letolar Tarık'ın ölümünün acısını suçlu veya suçsuz herkesten çıkaracaklardır. İyi niyeti daha da fazla ölüme sebep veren Zeynep ise ailesinin gaddarlığından kendini kurtarmaya çalışır.

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz)’le evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep ( Miray Daner)’in çıkması ile tamamen değişecektir.

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

21 Eylül Perşembe akşamı ilk bölümüyle izleyicisi karşısına çıkan dizinin kadrosunda; Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç, Asuman Dabak ve Burak Sergen gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:15 Bu Tabak Kimin?

17:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

01:30 Kirli Sepeti

04:00 Bu Tabak Kimin?

06:00 Kefaret



