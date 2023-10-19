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Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? 19 Ekim 2023 FOX TV yayın akışı

19.10.2023 10:46 | Son Güncelleme:
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Hudutsuz Sevda yeni bölümünün ne zaman ekrana geleceği merak konusu oldu. FOX TV ekranlarında yayınlanan Hudutsuz Sevda her hafta perşembe akşamları yayınlanıyor. Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sevinç ve Asuman Dabak gibi oyuncuların kadrosunda yer aldığı dizinin bu akşam ekrana gelip gelmeyeceği merak konusu haline geldi. Peki, Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? İşte, 19 Ekim 2023 FOX TV yayın akışı...

Hudutsuz Sevda dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Hudutsuz Sevda perşembe akşamları yayınlanıyor. Geçtiğimiz gün Kuruluş Osman ve Adım Farah'ın yayınlanmamasının ardından gözler Hudutsuz Sevda'ya çevrildi.

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HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM VAR MI?

Hudutsuz Sevda FOX TV yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'de ekrana gelecek.

Dün akşam ekrana gelecek olan dizilerin milli yas sebebiyle yayınlanmamasının ardından Hudutsuz Sevda'da da bir değişiklik olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Duyuru yapıldığı takdirde güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:00 Yabani
02:45 Kader Bağları
04:45 Bu Tabak Kimin?
06:00 Kefaret

Günün Magazin olayları


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