Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? 19 Ekim 2023 FOX TV yayın akışı

Hudutsuz Sevda dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Hudutsuz Sevda perşembe akşamları yayınlanıyor. Geçtiğimiz gün Kuruluş Osman ve Adım Farah'ın yayınlanmamasının ardından gözler Hudutsuz Sevda'ya çevrildi.
Hudutsuz Sevda FOX TV yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'de ekrana gelecek.
Dün akşam ekrana gelecek olan dizilerin milli yas sebebiyle yayınlanmamasının ardından Hudutsuz Sevda'da da bir değişiklik olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.
Duyuru yapıldığı takdirde güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.
07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat
10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün
12:00 En Hamarat Benim
15:00 Bu Tabak Kimin?
17:30 Hudutsuz Sevda
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Hudutsuz Sevda
00:00 Yabani
02:45 Kader Bağları
04:45 Bu Tabak Kimin?
06:00 Kefaret