Hudutsuz Sevda bu akşam var mı, yok mu? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman? 19 Ekim 2023 FOX TV yayın akışı

Hudutsuz Sevda dizisinin bu akşam yayınlanıp yayınlanmayacağı merak konusu oldu. Yeni sezonun iddialı yapımlarından biri olan Hudutsuz Sevda perşembe akşamları yayınlanıyor. Geçtiğimiz gün Kuruluş Osman ve Adım Farah'ın yayınlanmamasının ardından gözler Hudutsuz Sevda'ya çevrildi.

HUDUTSUZ SEVDA BU AKŞAM VAR MI?

Hudutsuz Sevda FOX TV yayın akışına göre bu akşam saat 20:00'de ekrana gelecek.

Dün akşam ekrana gelecek olan dizilerin milli yas sebebiyle yayınlanmamasının ardından Hudutsuz Sevda'da da bir değişiklik olup olmadığı hakkında henüz bir açıklama yapılmadı.

Duyuru yapıldığı takdirde güncel açıklamalar haberimiz içerisine eklenecektir.

FOX TV YAYIN AKIŞI

07:45 İlker Karagöz İle Çalar Saat

10:30 Çağla İle Yeni Bir Gün

12:00 En Hamarat Benim

15:00 Bu Tabak Kimin?

17:30 Hudutsuz Sevda

19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber

20:00 Hudutsuz Sevda

00:00 Yabani

02:45 Kader Bağları

04:45 Bu Tabak Kimin?

06:00 Kefaret







