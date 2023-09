Hudutsuz Sevda'nın Halil İbrahim'i Deniz Can Aktaş kimdir, kaç yaşında? Deniz Can Aktaş nereli? İşte hayatı

Hudutsuz Sevda'da Halil İbrahim karakterini canlandıran Deniz Can Aktaş dizinin başrol oyuncusunu canlandırıyor. Med Yapım'ın üstlendiği Hudutsuz Sevda, 21 Eylül Perşembe akşamı FOX TV ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Dizide Deniz Can Aktaş, Halil ibrahim karakterine, Miray Daner ise Zeynep karakterine can veriyor. İşte Deniz Can Aktaş'ın hayatı...

DENİZ CAN AKTAŞ KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Deniz Can Aktaş, 28 Temmuz 1993 tarihinde İstanbul’da doğmuştur. Doğma büyüme İstanbul'lu olan Deniz Can Aktaş aslen Kastamonu İnebolu’ludur. Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü mezunu olan genç oyuncu, kariyerine 2015 yılında Star TV'de yayınlanan Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile adım atmıştır.

HUDUTSUZ SEVDA KONUSU

Küçük bir çocukken kan davası nedeniyle babasını kaybedip İstanbul’a sürülen Halil İbrahim, (Deniz Can Aktaş), 20 yıl sonra memleketi Karadeniz’e yakışıklı, güçlü bir delikanlı olarak geri döner. Burada sevdiği kız Yasemin (Biran Damla Yılmaz) ile evlenecek ve yeni hayatını kuracaktır. Fakat yaşananlar buna izin vermez. Bir intikam yolculuğuna çıkan Halil İbrahim’in hayatı Leto’lardan Zeynep’in (Miray Daner) çıkması ile tamamen değişecektir.

HUDUTSUZ SEVDA OYUNCULARI

Hudutsuz Sevda oyuncuları arasında, Deniz Can Aktaş, Miray Daner, Biran Damla Yılmaz, Esra Dermancıoğlu, Burak Sergen, Burak Sevinç, Asuman Dabak, Erdem Kaynarca, Çağla Irmak, Hülya Gülşen, Hülya Şen, Özgür Emre Yıldırım, Alp Akar, Emre Bulut ve Haydar Şişman gibi isimler yer alıyor.