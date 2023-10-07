Hudutsuz Sevda'nın yıldızı Esra Dermancıoğlu sokak tarzıyla dikkat çekti! Milano pozlarına beğeni yağdı

Rol aldığı yapımlar, açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşulan Esra Dermancıoğlu bu defa sokak tarzıyla gündem oldu. Milano'ya giden ünlü oyuncu kırmızı, alt kısmı mor peluştan oluşan elbisesiyle pozlar verdi.

Ünlü oyuncunun 'Milano'da bir Esra' notu ile paylaştığı gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlü isme; 'Harika bir oyuncusun','Sana bayılıyorum', 'Elbisenin güzelliği', 'Renkli kişiliğin yansımış' gibi yorumlar yapıldı.

Esra Dermancıoğlu ya da doğum adıyla Esra Altınay 7 Aralık 1968 yılında doğdu.

Ana eğitimini Pierre Loti lisesinde tamamlayan Dermancıoğlu, daha sonra Franklin College İsviçre'de eğitimini sürdürmüştür.

Dermancıoğlu, Şahika Tekand'ın eğitim verdiği Stüdyo Oyuncuları'nda oyunculuk eğitimi ve Derya Alabora'nın konservatuvarında ses dersleri almıştır. Ayrıca yurt dışında da çeşitli dersler almıştır.

Oyunculuk kariyerine ise ilk olarak, bir arkadaşının doğum gününde Gülse Birsel'in teklifi ile başlayan Dermancıoğlu, Avrupa Yakası isimli Türk televizyon dizisinin 6. sezonunun 139. bölümünde konuk oyuncu olarak yer almıştır.

Dermancıoğlu, Fatmagül'ün Suçu Ne? isimli televizyon dizisinde Mukaddes rolü ile kameraların karşısına geçmiş ve tanınır olmuştur.



