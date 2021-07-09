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Hugo Rodollega, Bahia'ya transfer oldu

09.07.2021 15:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'den düşen Denizlispor'dan ayrıldıktan sonra adı TFF 1. Lig'de birçok takımla anılan golcü Hugo Rodollega, Brezilya Serie A ekiplerinden Bahia'ya transfer oldu.

Hugo Rodollega, Bahia'ya transfer oldu

Son 2 yılı Denizli'de olarak ülkemizde 6 yıldır aralıksız Akhisarspor ve Trabzonspor formalarını da giyen 35 yaşındaki Kolombiyalı yıldız Hugo Rodollega, geçen sezon yeşil-siyahlılarda Süper Lig'de 14 gol atmıştı.

Yeni sezon öncesi kadrosu dağılıp yönetim belirsizliği yaşayan Denizlispor'da takımda geçen yıldan kalan 7 isim, daha önce kiralık gönderilen futbolcular ve altyapıdan gençler, antrenör Veli Acar yönetiminde Haluk Ulusoy Tesisleri'nde başlayan antrenmanları sürdürüyor.

KAYNAK: DHA
FOTOĞRAF: DHA

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Denizlispor
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