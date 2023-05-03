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"Hukuk Sokağı" ile öğrenciler haklarını daha iyi öğrenecek

03.05.2023 13:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'un Tekkeköy ilçesindeki Şehit Tayfun Özköse Ortaokulu'nda öğrencilerin hak ve sorumluluklarını bilmelerine katkı sağlamak amacıyla "Hukuk Sokağı" oluşturuldu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Samsun Barosu arasında imzalanan "Çocuk Hakları ve Sorunlarına İlişkin Ortak Çalışmaları İçeren İşbirliği Protokolü" kapsamında Tekkeköy Şehit Tayfun Özköse Ortaokulu'nda "Hukuk Sokağı" oluşturulmasına karar verildi.

Bu kapsamda okul binasının bir koridorunun duvarına mahkeme salonu konsepti çizildi, çocukların hak ve sorumluluklarını anlatan kanun maddeleri yazıldı. Okul kütüphanesinde de hukuk kitaplarının bulunduğu bölüm oluşturuldu.

Proje ile çocuklara sosyal hizmet, sosyal yardım, kültürel aktiviteler ve eğitim sürecine yönelik destekleyici hukuki destek ve rehberlik hizmeti verilmesi, bu konuların öğrencilere aşılanması amaçlanıyor.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Ağar, AA muhabirine, proje ile çocuklara eşitlik, adalet gibi kavramların öğretilmesi ve bunların içselleştirilmesinin hedeflendiği söyledi.

Hukuki kavramların somutlaştırılabilmesi için okullarda "Hukuk Sokağı" gibi alanlar oluşturmaya başladıklarını belirten Ağar, "Avukatlarımız, öğretmenlerimiz bu sokağı tasarladı. Avukatlar sokakta geçmesi gereken kavramları öncesinden araştırdı ve buraya yerleştirdi. Çocuklarımız bu sokağa girdiklerinde haklarını, çocuk hukuku noktasında ödevlerini ve sorumluluklarını öğrenmiş oluyor. Çocuklarımız küçük yaşlardan itibaren bu kavramları hayatlarında anlamlandırmış oluyor." dedi.

Proje ile çocukların hak ve sorumluluklarını daha iyi öğreneceklerini vurgulayan Ağar, "Baromuzdan avukatlar ve okulumuzdaki öğretmenlerle çocuklarımıza bu kapsamda seminerler, konferanslar verilecek. Okul kütüphanesi ve kitaplığını buna ilişkin kitaplarla zenginleştireceğiz. İnşallah çocuklarımız daha saygılı, haklarını bilen kişiler olarak yetişecek." ifadesini kullandı.

Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran, protokolün ilk adımını Şehit Tayfun Özköse Ortaokulu'nda attıklarını, diğer okullarda da hukuk sokakları kurulacağını anlattı.

Çocukların haklarının bilincinde olmaları ve etkin kullanmalarını sağlamayı hedeflediklerine işaret eden Yıldıran, "Aynı zamanda öğretmenlerimizin de çocukların karşılaştığı olumsuzlukları, adli vakaları bildirimlerinin sağlanması, onların da bu süreçte nasıl hareket edecekleri konusunda bilinçlenmeleri amaçlandı. Öğretmenlerimize bu anlamda sorumluluk düşüyor. Biz eğitimlerle, sosyal faaliyetlerle protokoldeki amacımızı gerçekleştirmek için çalışacağız." diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünde hukuk birimi yetkilisi avukat Seda Üstüntuğ ise 2 yıl önce, "Hukukla Milli Eğitim arasında köprü kurabilir miyiz?" düşüncesinden yola çıkarak "Hukuk Sokağı" projesinin ortaya çıktığını dile getirerek, "Öğrencilerimizin gelişim seviyelerine uygun ve farkındalıklarını artıracak şekilde bir sokak planladık, çizim ve boyamalarını gerçekleştirdik. Bu süreçte öğrencilerin hak ve sorumluluklarını bildiğini, farkında olduğunu ama sadece yön gösterilmeye ihtiyaç duyduklarını gözlemledik." diye konuştu.

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