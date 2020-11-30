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Hükümet, The Crown dizisi için harekete geçiyor: 'Endişe verici'

30.11.2020 09:52 | Son Güncelleme:
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Hükümet, The Crown dizisi için harekete geçiyor: 'Endişe verici'

Birleşik Krallık hükümeti, The Crown dizisinin gerçek zannedilmesinden endişeli. Dizinin yapımcılarıyla görüşmeye hazırlanıyorlar.

The Crown dizisi gerçek olaylardan esinlenerek çekilen bir drama ancak Britanya hükümeti izleyicilerin onun kurgu olduğunu unutmasından endişeli

Birleşik Krallık hükümeti üyeleri, özellikle de Kültür, Medya ve Spor Bakanlığı Sekreteri Oliver Dowden, izleyicilerin Netflix’in The Crown dizisinin kurgu olduğunu unutmalarından endişeli.

THE CROWN 5. SEZONDA DİANA'NIN ÖLÜMÜ KONU OLACAK

The Crown’ın özellikle 4. sezonu Birleşik Krallık’ta tartışma yarattı. Ancak dizi Kraliçe II. Elizabeth’in saltanatını anlattığından tartışma yaratmaması neredeyse imkânsız. Öte yandan dizinin 5. sezonu Birleşik Krallık'ta hâlâ tartışmalı bir konu olan Prenses Diana’nın ölümünü irdeleyecek.

Screen Rant'in haberine göre Oliver Dowden verdiği yeni röportajda, Netflix’in diziye bir uyarı ekleyerek dizinin kurgu olduğunu belirtmesi gerektiğini düşündüğünü söyledi. Dowden şu ifadeleri kullandı:

"Bu güzel biçimde üretilmiş bir kurgu çalışması bu nedenle diğer televizyon yapımlarında olduğu gibi Netflix’in başlangıcında çok net olması gerekiyor hepsi bu. Bu olmadan bu olaylara tanıklık etmemiş bir izleyicinin gerçekle kurguyu karıştırmasından endişe duyuyorum."

Dowden’ın konuyla ilgili olarak Netflix’le iletişime geçmesi bekleniyor.

Peter Morgan’ın yarattığı dizide Claire Foy, Matt Smith, Vanessa Kirby gibi isimler yer alıyor.

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