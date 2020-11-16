The Crown’ın yıldızı Emma Corrin sütyensiz poz verdi

Netflix yapımı iddialı dizi The Crown 4. sezonda karşımıza Prenses Diana olarak çıkan genç oyuncu Emma Corrin, performansıyla eleştirmenlerden tam not aldı.

24 yaşındaki Emma Corrin, GQ Hype'ın kapağını süsledi. Cüretkâr pozlarla birlikte iddialı açıklamalar yapan genç yıldız, verdiği sutyensiz pozla hayranlarını çok şaşırttı.

Duru güzelliğini çarpıcı bir göz makyajıyla tamamlayan Corrin, dergiye Kraliyet ailesine karşı duygularını paylaştı. Emma Corrin, Prens William ve Harry'nin The Crown hakkında 'Ne düşündüklerini bilmek isterim' dedi, 'Onları bir partide görseydim, muhtemelen giderdim!' dedi.

Genç yıldıza, Prens Charles ve Diana’nın evliliği sorulduğunda evliliğin bozulmasına sebep olanları suçlamak yerine 'asıl hata evliliğin ilk etapta gerçekleşmiş olmasıydı' dedi.



