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The Crown’ın yıldızı Emma Corrin sütyensiz poz verdi

16.11.2020 10:29 | Son Güncelleme:
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The Crown’ın yıldızı Emma Corrin sütyensiz poz verdi

Netflix’in iddialı dizisi The Crown’da Prenses Diana’yı canlandıran Emma Corrin verdiği cüretkâr pozlarla hayranlarını şaşırttı. GQ’ye konuşan Corrin, Prens William veya Harry'nin The Crown hakkında ne düşündüklerini merak ettiğini söyledi.

Netflix yapımı iddialı dizi The Crown 4. sezonda karşımıza Prenses Diana olarak çıkan genç oyuncu Emma Corrin, performansıyla eleştirmenlerden tam not aldı.

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24 yaşındaki Emma Corrin, GQ Hype'ın kapağını süsledi. Cüretkâr pozlarla birlikte iddialı açıklamalar yapan genç yıldız, verdiği sutyensiz pozla hayranlarını çok şaşırttı.

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The Crown‘da Lady Diana'yı canlandıracak olan Emma Corrin'den vibratör itirafıThe Crown‘da Lady Diana'yı canlandıracak olan Emma Corrin'den vibratör itirafı

Duru güzelliğini çarpıcı bir göz makyajıyla tamamlayan Corrin, dergiye Kraliyet ailesine karşı duygularını paylaştı. Emma Corrin, Prens William ve Harry'nin The Crown hakkında 'Ne düşündüklerini bilmek isterim' dedi, 'Onları bir partide görseydim, muhtemelen giderdim!' dedi.

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Genç yıldıza, Prens Charles ve Diana’nın evliliği sorulduğunda evliliğin bozulmasına sebep olanları suçlamak yerine 'asıl hata evliliğin ilk etapta gerçekleşmiş olmasıydı' dedi.

Prenses Diana’lı The Crown 4. sezonda neler olacak?Prenses Diana’lı The Crown 4. sezonda neler olacak?


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