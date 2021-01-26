Hulk'a Flamengo ve Mineiro teklif yaptı

Beşiktaş'ın sözleşme teklifi yapıp beklemeye geçtiği Hulk'a ülkesi Brezilya'dan 2 kulübün talip olduğu yazıldı.

Brezilya basınının manşetlerine çıkan haberlere göre ülkenin ekonomik gücü en yüksek kulüplerden Flamengo'nun Hulk'a resmi teklif yaptığı kaydedildi. Beşiktaş ile birlikte Hulk'a resmi teklif yapan ikinci kulüp olan Flamengo'nun transferi bitirmek için yoğun uğraş verdiği kaydedildi.

Öte yandan Hulk'un transferini isteyen bir diğer Brezilya kulübünün ise Atletico Mineiro olduğu ifade edildi.

AVRUPA'DA 4 TALİPLİ VAR

Beşiktaş ile birlikte Hulk'a Avrupa'da talip olan 3 ekibin deha olduğu konuşuluyor. Bu kulüpler arasında Fransa'dan St. Etienne, Rusya'dan eski kulübü Zenit ile Portekiz'den eski kulübü Porto olduğu biliniyor.

