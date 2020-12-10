Hulk açıkladı: Türkiye'den transfer teklifi aldım

Çin Ligi ekiplerinden Shangai SIPG'den ayrılma kararı alan ve boşa çıkan Brezilyalı futbolcu Hulk, geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

HULK: HER GÜN YENİ BİR TEKLİF ALIYORUM

Portekiz basınından Record'a açıklamalar yapan Hulk, "Transfer teklifleri alıyorum. Birçok ülkeden teklif geliyor. Brezilya, İngiltere, İspanya ve Türkiye'den teklifler, ilgi gösterenler var. Çin'den de halen öneriler geliyor. Her gün yeni bir teklif alıyorum" açıklamasını yaptı.

10'DA 1 FİYATINA OYNAMAYA HAZIR

Çin'de haftada 500 bin dolar gibi bir gelir elde eden Hulk, bu rakamdan yüzde 90 oranında feragat edeceğini söylüyor. Yani futbolcu; haftada 50 bin dolar gibi bir rakama teklifleri kabul edebileceğini ifade etti. Yine Rus ekibi Zenit Saint Petersburg ve Porto da eski oyuncularını gündemine aldı. Türkiye'den ise Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Hulk'u kadrosuna katmak istediği gündeme gelmişti.

HULK KİMDİR?

Tam adı Givanildo Vieira de Souza olan futbolcu, 25 Temmuz 1986 tarihinde Brezilya'da doğdu. Saha içindeki güçlü görüntüsü sebebiyle lakabını çizgi film karakteri Hulk'tan alan oyuncu, kariyerinde Vitoria, Kawasaki, Consolade, Tokyo Verdy gibi takımlarda oynadıktan sonra esas patlamayı Porto'da yaptı.