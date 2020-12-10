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Hulk açıkladı: Türkiye'den transfer teklifi aldım

FUTBOL HABERLERİ  | 10.12.2020 15:23 | Son Güncelleme

Porto ve Zenit formasıyla kariyer patlaması yapan Hulk, Çin'e veda etti. Portekiz basınına konuşan futbolcu aldığı transfer tekliflerini açıkladı. Hulk, Türkiye'den de transfer teklifi aldığını ifade etti.

Hulk açıkladı: Türkiye'den transfer teklifi aldım

Çin Ligi ekiplerinden Shangai SIPG'den ayrılma kararı alan ve boşa çıkan Brezilyalı futbolcu Hulk, geleceği hakkında açıklamalar yaptı.

HULK: HER GÜN YENİ BİR TEKLİF ALIYORUM

Portekiz basınından Record'a açıklamalar yapan Hulk, "Transfer teklifleri alıyorum. Birçok ülkeden teklif geliyor. Brezilya, İngiltere, İspanya ve Türkiye'den teklifler, ilgi gösterenler var. Çin'den de halen öneriler geliyor. Her gün yeni bir teklif alıyorum" açıklamasını yaptı.

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10'DA 1 FİYATINA OYNAMAYA HAZIR

Çin'de haftada 500 bin dolar gibi bir gelir elde eden Hulk, bu rakamdan yüzde 90 oranında feragat edeceğini söylüyor. Yani futbolcu; haftada 50 bin dolar gibi bir rakama teklifleri kabul edebileceğini ifade etti. Yine Rus ekibi Zenit Saint Petersburg ve Porto da eski oyuncularını gündemine aldı. Türkiye'den ise Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un Hulk'u kadrosuna katmak istediği gündeme gelmişti.

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HULK KİMDİR?

Tam adı Givanildo Vieira de Souza olan futbolcu, 25 Temmuz 1986 tarihinde Brezilya'da doğdu. Saha içindeki güçlü görüntüsü sebebiyle lakabını çizgi film karakteri Hulk'tan alan oyuncu, kariyerinde Vitoria, Kawasaki, Consolade, Tokyo Verdy gibi takımlarda oynadıktan sonra esas patlamayı Porto'da yaptı.

Porto'da 4 sezonda 167 maçta 77 gol atan futbolcu, daha sonra Zenit'e transfer oldu. 2012-16 sezonları arasında Rus ekibinde Zenit'te ise 148 maçta 77 gol attı. Futbolcu son olarak ise Shanghai ekibinde 135 maçta 74 gole imzasını koydu. Brezilya Milli Takımı'nda da 48 maçta 11 kez ağları havalandırdı.

Hulk, Çin'de kaldığı 4.5 yıllık süre içinde 100 milyon Euro kazandı. Kendisiyle yapılan röportajlarda temel motivasyon kaynağının para olmayacağını söylüyor. 3 çocuk babası olan ve özel hayatında yaşadığı problemlerle zaman zaman gündeme gelen futbolcu, 34 yaşında. En yüksek piyasa değeri 50 milyon Euro olan Hulk'un şu andaki güncel piyasa değeri 5 milyon Euro'ya kadar düştü.

(AJANSSPOR)


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