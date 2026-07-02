Hull City'den Premier Lig hamlesi! İlk transfer geldi

Yeni sezonda Premier Lig'de mücadele edecek Hull City, transfer çalışmalarına hızlı başladı. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiliz temsilcisi, Rangers forması giyen tecrübeli kaleci Jack Butland ile sözleşme imzaladı.

İKİ YILLIK İMZA

Win a 26/27 Home Goalkeeper Shirt signed by Jack Butland! ✍️



Enter here 🔗 https://t.co/Jv83Zj0lUn#hcafc pic.twitter.com/AsaYLvcJed — Hull City (@HullCity) July 2, 2026

Kulüpten yapılan açıklamada, 33 yaşındaki file bekçisinin bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki yıllık sözleşmeye imza attığı belirtildi. Böylece Butland, Hull City'nin yaz transfer dönemindeki ilk takviyesi oldu.

PREMİER LİG HAZIRLIĞI BAŞLADI

Championship play-off finalinde Middlesbrough'yu 1-0 mağlup ederek Premier Lig biletini alan Hull City, Coventry City ve Ipswich Town'ın ardından İngiltere'nin en üst ligine yükselen üçüncü ekip olmuştu. Sarı-siyahlılar, Jack Butland transferiyle yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmeye başladı.