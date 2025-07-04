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Hull City karara itiraz edecek

İngiltere Futbol Federasyonu tarafından transfer yasağı getirilen Hull City karara itiraz edecek.

Hull City karara itiraz edecek
Berker İşleyen

İngiliz kulübü, bu yasağın sözleşmesel bir ihtilaf nedeniyle gündeme geldiğini ve İngiltere Futbol Federasyonu’nun bu konuyla ilgili tüm detaylara hakim olunca gerekli değerlendirmeleri yapacağını düşünüyor.

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hull city
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