SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Futbol
  4. Hull City nedir? Hull City nerede ve hangi ligde?

Hull City nedir? Hull City nerede ve hangi ligde?

23.01.2022 18:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Acun Ilıcalı’nın satın aldığı Hull City hakkındaki ayrıntılar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Daha önce Fortuna Sittard'ı satın alan Ilıcalı bu kez Hull City’yi aldığını açıklamıştı. Peki Hull City nedir? Hull City nerede ve hangi ligde? İşte merak edilenler...

Hull City nedir? Hull City nerede ve hangi ligde?

Hull City, Acun Ilıcalı’nın satın almasıyla birlikte Türk futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Köklü spor kulüplerinden biri olarak bilinen Hull City’nin nerede ve hangi ligde olduğu merak ediliyor. İşte detaylar...

HULL CİTY NEDİR?

Arama motorlarında sorgulatılan Hull City, İngiltere’de yer alan bir spor kulübüdür. Futbol takımı da olan Hull City dönem dönem birçok başarı elde etmiştir. Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 senesinde kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-2022 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir.

Kulüp tarihinde kaydedilmiş olan en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir. Söz konusu kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotları bir kaplandır, bu sebeple takımın renkleri kehribar ve siyahtır.

Takım, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etmiştir.

HULL CİTY NEREDE?

Hull City bir İngiliz takımıdır. Takım 2021-2022 sezonu itibariyle İngiltere Championship’te mücadele etmektedir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fenerbahçe'de ilk transfer! Genç oyuncu için anlaşma sağlandıFenerbahçe'de ilk transfer! Genç oyuncu için anlaşma sağlandı
Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!Çocuğunuzla bağınızı kuvvetlendirecek yeni aktivite trendleri!
Kral Burak Yılmaz'dan ters köşe! Orada buluşuyorlar bardağı taşıran son damla olduKral Burak Yılmaz'dan ters köşe! Orada buluşuyorlar bardağı taşıran son damla oldu
Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

Düzce'de otoyolda 30 araç birbirine girdi!

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

İstanbullular dikkat! Peş peşe uyarılar

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

Son dakika: Ne yaptın Nazım Sangare! Türkiye gündeminde 1. sırada!

İşte Galatasaray'ın ilk transferi!

İşte Galatasaray'ın ilk transferi!

Kral Burak Yılmaz'dan ters köşe! Orada buluşuyorlar bardağı taşıran son damla oldu

Kral Burak Yılmaz'dan ters köşe! Orada buluşuyorlar bardağı taşıran son damla oldu

Terim göndermişti! Milli takım...

Terim göndermişti! Milli takım...

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Kokusuyla mest edecek en iyi erkek duş jeli tavsiyeleri

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Acun Ilıcalı, yeni lakabını duyunca şaştı kaldı! İngilizler artık böyle sesleniyor

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Siz otururken evinizi tertemiz yapacak en iyi robot süpürge modelleri

Son dakika: Resmen Burak Yılmaz'la dalga geçtiler! 'Rekor kırdı'

Son dakika: Resmen Burak Yılmaz'la dalga geçtiler! 'Rekor kırdı'

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Son dakika: Fatih Terim, Premier Lig'e gidiyor! Dünyaca ünlü hocanın koltuğuna oturacak

Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı!

Soner Dikmen tüm Türkiye'yi ağlattı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.