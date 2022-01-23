Hull City nedir? Hull City nerede ve hangi ligde?

Hull City, Acun Ilıcalı’nın satın almasıyla birlikte Türk futbolseverler tarafından merak edilmeye başlandı. Köklü spor kulüplerinden biri olarak bilinen Hull City’nin nerede ve hangi ligde olduğu merak ediliyor. İşte detaylar...

HULL CİTY NEDİR?

Arama motorlarında sorgulatılan Hull City, İngiltere’de yer alan bir spor kulübüdür. Futbol takımı da olan Hull City dönem dönem birçok başarı elde etmiştir. Hull City Association Football Club Yorkshire'da 1904 senesinde kurulan bir İngiliz futbol kulübüdür. 2021-2022 sezonunda EFL Championship'te mücadele edecektir.

Kulüp tarihinde kaydedilmiş olan en büyük başarı 2014 yılında ulaştıkları FA Cup finalidir. Söz konusu kulüp, iç saha maçlarını 25.450 seyirci kapasiteli KCOM Stadyumu'nda oynamaktadır. Maskotları bir kaplandır, bu sebeple takımın renkleri kehribar ve siyahtır.

Takım, 2014-2015 sezonunda UEFA Avrupa Ligi play-offlarında mücadele etmiştir.

HULL CİTY NEREDE?

Hull City bir İngiliz takımıdır. Takım 2021-2022 sezonu itibariyle İngiltere Championship’te mücadele etmektedir.

