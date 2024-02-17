Hull City'nin galibiyetine Abdülkadir Ömür damgası! Galibiyetin asisti ondan geldi

İngiltere Championship'in 33. haftasında Hull City deplasmanda Huddersfield ile karşılaştı. John Smith's Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip Hull City 2-1 kazanırken goller; 7 ve 90+4. dakikalarda Jacob Greaves'den geldi. Greaves'in 90+4'te attığı golde asisti Abdülkadir Ömür yaptı.

ABDÜLKADİR 62'DE GİRDİ!

Huddersfield'ın tek golü ise 90+2'de Jack Rudoni'den geldi. Hull City'de Ozan Tufan 76 dakika sahada kalırken, Abdülkadir Ömür 62. dakikada oyuna dahil oldu.

PUANINI 51 YAPTI

Bu sonuçla birlikte Hull City puanını 51'e yükseltirken, Huddersfield 34 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City deplasmanda Southampton ile karşılaşırken, Huddersfield deplamanda Watford'a konuk olacak.





