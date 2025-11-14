SPOR

Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı'dan alzheimer ve pankreas kanseri olan taraftar Owen Griffiths'e büyük jest!

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City’de kulüp sahibi Acun Ilıcalı büyük bir jest yaparak İngiliz medyasında gündem oldu. İleri evre alzheimer ve pankreas kanseriyle mücadele eden 62 yaşındaki taraftar Owen Griffiths’i tesislerinde ağırlayan Acun Ilıcalı, Griffitshs’in hayallerini gerçekleştirdi. İşte detaylar…

Burak Kavuncu

Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City İngiltere Championship’te başarılı bir performans göstererek ligde 5.sırada yer alırken, başkan Acun Ilıcalı’dan yaşlı ve hasta bir taraftara büyük bir jest geldi. Ilıcalı, Hull City taraftarı Owen Griffiths’e hayatının en anlamlı günlerinden birini yaşattı.

SON DİLEK GERÇEKLEŞTİ

Hull City nin sahibi Acun Ilıcalı dan alzheimer ve pankreas kanseri olan taraftar Owen Griffiths e büyük jest! 1

İleri evre alzheimer ve pankreas kanseri olan Owen Griffiths’i tesislerinde ağırlayan Acun Ilıcalı, Griffiths’i Hull tesislerinde gezdirdi. Oyuncularla tanışan Griffiths takımın futbolcuları ve teknik direktörü Sergej Jakirović de Griffiths ve kızı Sophie ile yakından ilgilendi.

KIZINDAN DUYGUSAL AÇIKLAMA!

Hull City nin sahibi Acun Ilıcalı dan alzheimer ve pankreas kanseri olan taraftar Owen Griffiths e büyük jest! 2

Buluşmanın ardından kızı Sophie, “Ben bu günü ömrüm boyunca unutmayacağım. Babam ise eve döndüğümüzde büyük ihtimalle her şeyi unutmuş olacak. O yüzden her gün ona bu hikayeyi okuyacağım.” dedi.

İNGİLİZLER ACUN ILICALI’YI KONUŞTU

Hull City nin sahibi Acun Ilıcalı dan alzheimer ve pankreas kanseri olan taraftar Owen Griffiths e büyük jest! 3

İngiliz medyasından BBC’nin haberleştirdiği bu olay Acun Ilıcalı’nın jestini tüm dünyaya duyurdu. Bu olay Hull City camiasında da takdir toplarken İngiliz medyasında da geniş yer buldu.

