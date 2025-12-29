SPOR


Herkes Trabzonspor beklerken Fenerbahçeli Oğuz Aydın'a sürpriz teklif!

Fenerbahçeli Oğuz Aydın'ın talipleri artıyor. Sarı-lacivertli oyuncu için dün Trabzonspor teklifini iletirken, bugün de Rus temsilcisi CSKA Moskova oyuncunun transferi için resmi teklifini iletti. İşte sıcak gelişmenin detayları...

Burak Kavuncu
TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
Süper Lig devleri Fenerbahçe ve Trabzonspor Oğuz Aydın'ın transferi için görüşmelerini sürdürürken, transferde araya bir başka kulüp girdi. Sarı-lacvertli kulüp kanat oyuncusu rotasyonunda pek fazla düşünmediği oyuncu için gelen tekliflerden en iyisini kabul etmeyi planlıyor.

RUSLAR DEVREYE GİRDİ!

Herkes Trabzonspor beklerken Fenerbahçeli Oğuz Aydın a sürpriz teklif! 1

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun özel haberine göre; CSKA Moskova, Oğuz Aydın için Fenerbahçe'ye satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. İki takım transferin tamamlanması için görüşmelerde bulunuyor.

TRABZONSPOR İSTEMİŞTİ!

Herkes Trabzonspor beklerken Fenerbahçeli Oğuz Aydın a sürpriz teklif! 2

Trabzonspor, Fenerbahçe forması giyen Oğuz Aydın'ı kiralamak için resmi teklif yaptı. 25 yaşındaki kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifini ileten Karadeniz ekibi, Fenerbahçe'den gelecek yanıtı bekliyor.

''UĞURCAN ÇAKIR SÜRECİNDE YAŞANANLARDAN DOLAYI...''

Herkes Trabzonspor beklerken Fenerbahçeli Oğuz Aydın a sürpriz teklif! 3

343 Digital kanalında konuşan gazeteci Sercan Hamzaoğlu, "Trabzonspor, Oğuz Aydın için bir teklifte bulunuyor ama Uğurcan Çakır sürecinde yaşananlardan dolayı Fenerbahçe, bu oyuncuyu Trabzonspor'a vermeyecek. Ertuğrul Doğan, Fenerbahçe'ye karşı profesyonel davranmadığı için Fenerbahçe tarafı da böyle bir karar aldı." açıklamasında bulundu.

transfer Trabzonspor CSKA Moskova Oğuz Aydın son dakika fenerbahçe
