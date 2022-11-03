Hull City yeni teknik direktörü Liam Rosenior kimdir? Acun Ilıcalı'dan Hull City için son dakika açıklaması

Ünlü iş adamı Acun Ilıcalı son dakika açıklamasında bulunarak Hull City'nin yeni teknik direktörünü kamuoyuna duyurdu. Yapılan açıklamada Liam Rosenior ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi. İşte Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiliz kulübünden yapılan açıklama ve Hull City'nin yeni teknik direktörü Liam Rosenior hakkında bilgiler...

LİAM ROSENİOR KİMDİR?

Liam Rosenior 9 Temmuz 1984 yılında Wandsworth, Londra, Birleşik Krallık'ta dünyaya geldi.

Eski bir futbolcu olan Roseinor, profesyonel kariyerine 2002 yılında Bristol City kulübünde başladı.

Daha sonra sırasıyla Fulham, Torquay United, Reading, Ipswich Town, Hull City ve Brighton & Hove Albion kulüplerinde oynadı.

ACUN ILICALI, HULL CITY'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜNÜ DUYURDU

Hull City, teknik direktör Liam Rosenior ile 2.5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Hull City, Kulübü'nün Twitter hesabıundan yapılan açıklamada geçici antrenör Andy Dawson'a teşekkür edilirken takımın teknik kadrosunda yer alacağı belirtildi.

Hull City'den yeni teknik direktör Liam Roseinor ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Liam Rosenior'un iki buçuk yıllık sözleşmeyle kulübün yeni baş antrenörü olarak atandığını duyurmaktan mutluluk duyuyoruz. Evine hoş geldin Liam!"



