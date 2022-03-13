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Hülya Avşar 12 milyon TL'lik teklifi düşünmeye karar verdi

13.03.2022 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Masumiyet dizisiyle ekranda olan Hülya Avşar 12 milyon TL'lik teklif aldı. Hülya Avşar henüz teklifi kabul etmezken düşünme kararı aldığı da iddia edildi.

Hülya Avşar 12 milyon TL'lik teklifi düşünmeye karar verdi

Hülya Avşar, geçtiğimiz gün Etiler'de telaşlı haliyle dikkat çekti. Acelesi olduğunu ve geç kaldığını söyleyen Avşar "Çok geç kaldım, sonra konuşalım” dedikten sonra gözlerden kayboldu.

Bir kozmetik firmasıyla görüşmeye gittiği öğrenilen 58 yaşındaki şarkıcıya, reklam kampanyasının yüzü olması için teklif geldiği iddia edildi.

Hülya Avşar’a söz konusu firmadan 12 milyon TL'lik teklif yapıldığı öğrenilirken, sanatçının ise bu teklifi kabul etmediği ve düşünmek için zaman istediği ileri sürüldü.

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Hülya Avşar
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