Coşkun Sabah'ın vasiyet açıklaması gündem oldu! Ünlü şarkıcının yaşı merak edildi

Kadir İnanır ve Ferdi Tayfur gibi ünlü sanatçıların ölümü sonrası yaşanan miras krizleri, vasiyet konusunu yeniden gündeme taşırken Coşkun Sabah'tan dikkat çeken bir açıklama geldi.

Coşkun Sabah, İstanbul'da bir alışveriş merkezinde objektiflere yansıdı. Sabah'a, son dönemde sanat dünyasında tartışma konusu olan vasiyet meselesi soruldu. Ancak şarkıcının yanıtı biraz beklenmedikti.

Coşkun Sabah'a "Vasiyet son dönemde çok gündemde. Sizin konuyla ilgili bir açıklamanız var mı, vasiyetiniz hazır mı?" sorusu yöneltildi.

Ünlü sanatçı ise soruya "Allah kaza bela vermezse daha 20-30 sene yaşayacağız. Onun için vasiyete şimdi gerek yok. Kaza bela olmasa yaşayacağız" ifadelerini kullandı.



Coşkun Sabah kendi ailesinde miras konusunda anlaşmazlık olmayacağını da sözlerine ekledi.

COŞKUN SABAH KAÇ YAŞINDA?

Bu açıklamalardan sonra şarkıcının yaşı da merak edildi. Coşkun Sabah, 16 Ekim 1952 doğumlu. 11 Kasım 2026 itibarıyla 74 yaşında.