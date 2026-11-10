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Uzak Şehir 73. bölüm 1. tanıtım izle! 'Nihayet beklediğimiz gibi'

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı fenomen dizi Uzak Şehir bu hafta 73. bölümüyle ekrana gelecek. Dizinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizi takipçileri övgü dolu yorumlar yaptılar.

Uzak Şehir 73. bölüm 1. tanıtım izle! 'Nihayet beklediğimiz gibi'
Öznur Yaslı İkier

Kanal D ekranlarında başladığı ilk günden beri hikayesiyle seyircileri ekran başına kilitleyen Uzak Şehir, 3. sezonuyla yine adından söz ettiriyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünü paylaştığı fenomen dizinin 73. bölümünden ilk tanıtım geldi.

Dizinin yeni bölüm fragmanına Alya ve Cihan'ın sahneleri damga vurdu. Uzun zaman sonra birbirine sarılan çift kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

UZAK ŞEHİR 73. BÖLÜM 1. TANITIM İZLE!

Uzak Şehir 73. bölüm tanıtımına sosyal medyada; 'Nihayet beklediğimiz gibi', 'İşte bu be', 'Uzak Şehir geri dönüyor', 'İşte özlediğimiz sahneler' gibi yorumlar yapıldı.

UZAK ŞEHİR SON BÖLÜM ÖZETİ:

Cihan'ın avucundaki koz, Alya'nın bütün hayatını değiştirecek kadar ağırdır. Alya ise geri adım atmaya hiç niyetli değildir; konağın avlusunda herkesin önünde öyle bir meydan okur ki, Albora'lar bile ne diyeceklerini bilemez. Ecmel’in Alya’ya yaşattıklarının ardından Cihan, ona kendi yöntemleriyle karşılık verir. Yaşananların ardından Alya’nın sakladığı büyük bir gerçeği, sahte evliliğini öğrenen Cihan, bu gerçekle birlikte Alya’nın kurduğu bütün oyunu derinden sarsacaktır. Midyat'a bakan bir tepede Alya ile Cihan arasında ağızdan çıkan her söz bir yara açar.

Uzak Şehir 73. bölüm 1. tanıtım izle! Nihayet beklediğimiz gibi 1

Bir yanda söylenemeyen bir aşk, bir yanda affedilemeyen bir yalan... Zerrin'in mahkemeden aldığı karar, Albora konağının kapısında yeni bir savaş başlatır. Kaya'nın öfkesi dizginlenemez hale gelirken, hastane önündeki bir kavga kimsenin beklemediği bir sonla biter ve bir sessizlik herkesin hesaplarını altüst eder. Sadakat, kırk yıllık bir sırrın cevabını beklerken konağın karanlık köşelerinde onu izleyen gözlerden habersizdir.

Uzak Şehir 73. bölüm 1. tanıtım izle! Nihayet beklediğimiz gibi 2

Berfin'in konağa büyük bir heyecanla gelişi ise beklenmedik bir anla gölgelenir. C.Deniz, annesiyle babasının arasında sıkışıp kalmışken onlardan tek bir şey ister: gerçeği. Gölgedeki el Kartal ise sabrını yitirmiştir. Cihan için kurduğu pusu, Alya'yı hayatının en zor kararıyla yüz yüze getirecektir.

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Kanal D Sinem Ünsal Ozan Akbaba Uzak Şehir
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