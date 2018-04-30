Hülya Avşar'a 'Selfi' şoku! Gişede çakıldı

Hülya Avşar, yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini kendi yaptığı otobiyografik filmi Selfie, 27 Nisan'da vizyona girdi. Sosyal medya hesaplarından sık sık filminin tanıtımını yaşayan Avşar gişede büyük şok yaşadı.

2,3 milyon Instagram takipçisi bulunan Hülya Avşar’ın sanat dünyasına girişini, Türkiye’nin en tanınan isimlerinden biri haline gelişi, özel hayatı gibi konuları samimiyetle konuştuğu Selfi filmi ilk üç günde 1302 kişi tarafından izlenilerek hayal kırıklığı yarattı.

