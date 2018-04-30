MAGAZİN

Hülya Avşar'a 'Selfi' şoku! Gişede çakıldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 30.04.2018 21:09 | Son Güncelleme

Hülya Avşar, kendisinin yazıp yönettiği, aynı zamanda başrolünde oynadığı Selfi filminin gişesiyle hüsrana uğradı. Hülya Avşar, filminin afişi için çırılçıplak kamera karşısına geçmiş ve o pozu sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

Hülya Avşar'a 'Selfi' şoku! Gişede çakıldı

Hülya Avşar, yapımcılığını, yönetmenliğini ve senaristliğini kendi yaptığı otobiyografik filmi Selfie, 27 Nisan'da vizyona girdi. Sosyal medya hesaplarından sık sık filminin tanıtımını yaşayan Avşar gişede büyük şok yaşadı.

2,3 milyon Instagram takipçisi bulunan Hülya Avşar’ın sanat dünyasına girişini, Türkiye’nin en tanınan isimlerinden biri haline gelişi, özel hayatı gibi konuları samimiyetle konuştuğu Selfi filmi ilk üç günde 1302 kişi tarafından izlenilerek hayal kırıklığı yarattı.

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar selfi

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