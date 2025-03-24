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Tarkan'dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı! Sözleri gündem oldu: "Bu mücadele, yorgun düşen ümidimize yeni filizler verdirir"

19 Mart'ta evine yapılan operasyonla gözaltına alınıp 4 gün süren işlemlerinin ardından 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanan Ekrem İmamoğlu'na Tarkan'dan destek geldi. Ünlü isim, "İnsanlarımızın bir siyasi idrak ve uyanışla haksızlıklar karşısında tek yürek durması beni gururlandırıyor ve duygulandırıyor." dedi.

Tarkan'dan Ekrem İmamoğlu paylaşımı! Sözleri gündem oldu: "Bu mücadele, yorgun düşen ümidimize yeni filizler verdirir"
Jale Uslu

19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. Toplumun birçok kesiminden bu karara tepkiler yükseldi. Ünlü isimler de gerek sokağa çıkarak gerekse sosyal medyada yaptıkları paylaşımlarla İmamoğlu'na destek verdi. O isimlerden biri de Tarkan oldu.

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SÖZLERİ GÜNDEM OLDU!

Tarkan, sosyal medya hesabından "Demokrasinin erdemlerine ve önemine inanan biri olarak, her zaman en temel özgürlük haklarımız için yükselttim sesimi. Yeri geldi kadınların, çocukların güvencesi, geleceği, yer geldi doğa ve hayvan hakları için ama en çok da bağımsız, adil bir hukuk sistemi için yükselttim sesimi." dedi.

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"Uzun süredir yaşatılan her türlü haksızlıklar, hukuksuz yargılanmalar ve hukuki usüle uygun olmayan uygulamalar neticesinde bugün, insanların demokrasiye her zamankinden daha fazla sarıldığını görmek umut verici." sözleriyle paylaşımına devam eden ünlü isim, "İnsanlarımızın bir siyasi idrak ve uyanışla haksızlıklar karşısında tek yürek durması beni gururlandırıyor ve duygulandırıyor. Daha adil ve özgür bir gelecek için hukukun mutlak bağımsızlığının, üstünlüğünün sağlanmasına ve korunmasına olan inancımızı kaybetmeden birlik olabildiğimizi görmek çok güzel. Dilerim demokrasi için bu mücadele, yorgun düşen ümidimize yeni filizler verdirir ve ülkemizi daha huzurlu günler bekler." ifadelerini kullandı.

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