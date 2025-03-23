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Ekrem İmamoğlu kararına Giray Altınok'tan tepki! Yayınladığı video gündem oldu!

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Jale Uslu

Prens dizisinin senaristi ve başrol oyuncusu Giray Altınok Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından sosyal medya hesabında paylaştığı Atatürk videosuyla tepki gösterdi. Altınok'un videosu kısa sürede viral oldu.

19 Mart'ta gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu, tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderildi. İmamoğlu'nun gözaltına alınmasından tutuklanmasına kadar geçen sürede birçok ünlü isim de bu karara tepki gösterdi.

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VİDEOSU GÜNDEM OLDU!

Bazı isimler Saraçhane'de yer alırken bazıları da sosyal medya hesaplarından paylaşım yaptı. Prens dizisinin senaristi ve başrol oyuncusu Giray Altınok, yaşananlara tepkisini eski bir videosuyla gösterdi.

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Altınok, Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini yansıtarak, "Evet optikte böyle. Gelelim ışık konusuna. Işıkta şunu bilmeniz yeter tamamen karanlık diye bir şey yoktur. Işık hep vardır... Siz yeterki ışığı isteyin" ifadelerini kullandı.

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Ekrem İmamoğlu Giray Altınok
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