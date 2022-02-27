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Hülya Avşar Cemal Güzelci ile aşk iddialarına yanıt verdi! "Yalnızlık keyifli"

27.02.2022 14:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde iş insanı Cemal Güzelci ile yakalandı. Avşar yeni aşka yelken açtı iddialarına ise şaşırtan bir yanıt verdi. Avşar kızı "Yalnızlık keyifli" dedi.

Hülya Avşar Cemal Güzelci ile aşk iddialarına yanıt verdi! "Yalnızlık keyifli"

Hülya Avşar, kısa bir süre önce adının anıldığı iş insanı Cemal Güzelci ile aşk yaşadığı yönündeki iddialara yanıt verdi. Tv100 kamerasına konuşan Avşar, hayatında kimse olmadığını söyledi.

Cemal Güzelci'nin kendisinin alnından öperken fotoğrafı hakkında şarkıcı, "Hayatımda kimse yok. Çok da sevdiğim bir arkadaşım, çok düzgün çok şeker ama şu an da yok" dedi.

Hülya Avşar'ın yeni aşkı Cemal Güzelci daha önce de Deniz Akkaya ile görüntülenmiştiHülya Avşar'ın yeni aşkı Cemal Güzelci daha önce de Deniz Akkaya ile görüntülenmişti

Avşar kızı konuşmasının devamında ise "Ben şunu anladım ki, yalnızlık çok keyifli. Ben normal değilim. Ben yalnızlıktan vazgeçemediğimi anladım, bunun dışında her şey güzel" diyerek konuya nokta koydu.

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Hülya Avşar
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