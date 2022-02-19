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Hülya Avşar'ın yeni aşkı Cemal Güzelci daha önce de Deniz Akkaya ile görüntülenmişti

19.02.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, kendisinden 11 yaş küçük iş insanı Cemal Güzelci ile aşk yaşamaya başladı. Sürpriz aşk sonrası Cemal Güzelci'nin daha önce de Avşar ile kavgalı olan Deniz Akkaya ile görüntülendiği ortaya çıktı.

Hülya Avşar'ın yeni aşkı Cemal Güzelci daha önce de Deniz Akkaya ile görüntülenmişti

12 yıldır özel hayatında kimse olmayan oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar, aşk orucunu bozdu. Avşar, geçtiğimiz çarşamba akşam iş insanı Cemal Güzelci ile sarmaş dolaş görüntülendi. İkilinin romantik fotoğraflarının ardından Güzelci hakkında dikkat çeken bir detay öğrenildi.

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SOSYAL MEDYA HESABI YOK

58 yaşındaki Hülya Avşar geçtiğimiz günlerde, " Instagram'ı olan bir sevgili istemem! Ben erkeklere Instagram'ı yakıştırmıyorum, bana göre değil, spor yapmayan insanlar da bana göre değil" demişti. 47 yaşındaki Cemal Güzelci'nin Instagram kullanmadığı ve düzenli olarak spor yaptığı öğrenildi.

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2013 YILINDA DENİZ AKKAYA İLE GÖRÜNTÜLENMİŞTİ

Cemal Güzelci'nin bir zamanlar Hülya Avşar ile kavgalı olan manken Deniz Akkaya ile birliktelik yaşadığı ortaya çıktı. İkili, 2013 yılında Ulus'ta bir mekan çıkışı görüntülenmişti. Akkaya'nın, Hülya Avşar-Cemal Güzelci aşkına dair ne yorum yapacağı merak konusu oldu.

HÜLYA AVŞAR VE DENİZ AKKAYA NEDEN TARTIŞTI?

Hülya Avşar yıllar önce, "Erkek çalışsın kadın evde otursun" diyerek polemik yaratmıştı. Deniz Akkaya, Hülya Avşar'ın bu çıkışına "Cahil geldi, cahil gidecek. Bu kadınla ilgili ne olur bana soru sormayın. Ben geriliyorum dinlerken... Kız çocuklarını yanlış etkiliyor" diyerek tepki göstermişti. Deniz Akkaya ile Hülya Avşar uzun yıllardır konuşmuyor.

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CEMAL GÜZELCİ KİMDİR?

47 yaşındaki Cemal Güzelci, Derlüks Deri Yönetim Kurulu Başkanı'dır. 1992 yılından itibaren deri giyim sektöründe çeşitli kademelerde çalıştı, 2002 yılında Derlüks'ün kuruluşunda bulunmuş, 2008 yılında da Şirket'in büyük ortağı oldu. İyi derecede Rusça bilen Cemal Güzelci'nin sosyal medya hesabı bulunmuyor.

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