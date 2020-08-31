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Hülya Avşar'dan Acun Ilıcalı'ya: Seni yatağıma attım

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 09:46 | Son Güncelleme

Yakın dostlar Acun Ilıcalı ve Hülya Avşar Ayvalık'ta buluşarak keyifli anlar geçirdi. Avşar, Ayvalık'a geldiğinde kendisinde kalan Ilıcalı'ya 'Onu yatağıma attım' diyerek şaka yaptı.

Acun Ilıcalı, Dominik Cumhuriyeti'nde çektiği Survivor 2020 ünlüler-gönüllüler yarışmasının finalinin ardından tatile başladı. Ilıcalı son olarak sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya ile İstanbul'dan taşınarak Ayvalık'a yerleşen Hülya Avşar'ı ziyaret etti. Avşar, Ayvalık'tan ev almadığını oraya gittiğinde ise kendi evinde kaldığını söyleyen Ilıcalı'ya "Onu yatağıma attım" diyerek şaka yaptı.

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"HÜLYA İLE HER YIL BULUŞUYORUZ"

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Ayvalık'ı çok sevdiğini ve Hülya Avşar'ı ziyarete geldiğini belirterek, "Hülya ile geleneksel olarak her sene görüşüyoruz. Bu bizim için bir klasik. Ayvalık çok güzel ve karekteristlik bir yer. Hülya'nın da yıllardan beri burada olmasının sebebini çok iyi anlıyorum. Burası kendine özgü bir yer. Benzeri çok olmayan bir yer. Ben denizden geldiğim için buranın denizi de çok güzel" dedi.

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"ACUN'U YATAĞIMA ATTIM"

Hülya Avşar, Acun'un kendisine konuk olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Her geldiğinde gönlümü feth ediyor. Bazen boğasım geliyor ama ona olan aşkım hiçbir zaman bitmeyecek" diye konuştu.

Muhabirin, "Acun Ilıcalı buradan bir ev aldı mı" sorusunu cevaplayan Ilıcalı, "Hayır buradan bir ev almadım" dedi. Hülya Avşar da "Onun buradan ev almasına gerek yok. Bu ev onun" yanıtını verdi. Hülya Avşar'ın evine 10 kere misafir olduğu ve orada uyuduğunu söyleyen Ilıcalı'ya, espri ile karşılık veren Avşar, "Evet onu yatağıma attım" diyerek masadakileri kahkahaya boğdu. Ayvalık'taki bu aile yemeğine Acun Ilıcalı'nın sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın yanı sıra, Hülya Avşar'ın ablası Leyla Avşar ve kız kardeşi Helin Avşar yer aldı.

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