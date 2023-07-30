Hülya Avşar'dan yeni anlaşma! Tam 25 milyon TL istedi

Geçtiğimiz günlerde Hülya Avşar'ın kızı Zehra Çilingiroğlu'nun sosyal medyada paylaşılan bir inşaat şantiyesinde çalıştığı görüntüler çok konuşulmuştu.

Avşar konuya dair "'Mimar olarak senin bayağı işçi gibi çalışman da lazım' dedim ona. Teknik de öğrensin istedim. Çünkü ben çok gördüm mimarları, işi bitirip gidiyorlar sonra bir taraftan bir şey patlıyor. 'Böyle olacaksan olma' dedim. Kızım da çok duyarlı ve yapmak istedi. Çok da iyi bir yerde çalışıyor. Çalışsın bence de ya" diyerek kızını desteklemişti.

Hülya Avşar şimdi de reklam anlaşmasıyla gündemde.

Hülya Avşar geçtiğimiz yıl yüzü olduğu mücevher markası ile ikinci kez anlaşma yaptı. 25 milyon TL’ye imza atan Hülya Avşar markanın yüzü olmaya devam edecek. Ayrıca Avşar’ın adını taşıyan özel tasarım mücevherler de satışa sunulacak.



