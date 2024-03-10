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Hülya Avşar "Doya doya erkek gibi yaşayabiliyor musun?" diye sordu! Cinsiyet değiştiren isimden bomba yanıt

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
10.03.2024 11:29
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İşte Benim Stilim yarışması ile tanınan Neslihan Doğrusöz cinsiyet değiştirerek hayatına Doruk olarak devam etme kararı almıştı. Hülya Avşar'a konuk olan Doruk Doğrusöz "Doya doya erkek gibi yaşayabiliyor musun?" sorusuna bakın ne yanıt verdi.

Hülya Avşar "Doya doya erkek gibi yaşayabiliyor musun?" diye sordu! Cinsiyet değiştiren isimden bomba yanıt

Bir Hülya Avşar Sohbeti'nin konuğu olan Doruk Doğrusöz açıklamalarıyla dikkat çekti. İşte Benim Stilim yarışmasında Neslihan Doğrusöz olarak tanınan ve cinsiyet değiştiren ünlü isim programda açık açık sorulan sorulara yanıt verdi.

Hülya Avşar cinsiyet değiştiren ve erkek olan konuğuna "Doya doya erkek gibi yaşayabiliyor musun?" diye sordu.

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CİNSEL HAYAT SORUSU

Doruk Doğrusöz ise "Gibisi fazla" deyince Avşar ise "Vaay Doruk" diyerek şoke oldu.

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Hülya Avşar ayrıca genç yaşta viagra kullanan erkekleri duyduğunu söyleyip "Senin böyle bir problemin oluyor mu?" Ereksiyon olman için bir şey yapman gerekiyor mu?" diye sorunca Doruk Doğrusöz ise "Böyle bir problemim yok, cinsel hayatımda problem yok. Ameliyat olalı epey oldu bir problem görmüyorum" dedi.

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Hülya Avşar stil
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