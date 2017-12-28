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Hülya Avşar: Gençliğinde yapsın ben izin veriyorum

MAGAZİN HABERLERİ | 28.12.2017 14:17 | Son Güncelleme 1 saat önce

Kızı Zehra ile yemek çıkışı görüntülenen Hülya Avşar, "Sizi erkek arkadaşıyla tanıştırmak isterse tepkiniz ne olur?" sorusuna "Gençliğinde yapsın, ben izin veriyorum" yanıtını verdi.

Hülya Avşar: Gençliğinde yapsın ben izin veriyorum

Hülya Avşar, önceki gün kızı Zehra'yla İstinye Park'ta yemek yedi. Çıkışta muhabirlerle sohbet eden sanatçı, 'Hamileyim' esprisine gelen yorumların kendisini şaşırttığını söyledi.

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"BİR ŞAKA YAPALIM DEDİK, ORTALIK KARIŞTI"

Çocuğun cinsiyetini soranların bile olduğunu belirten Avşar kızı, "Bir şaka yapalım dedik, ortalık karıştı. Cinsiyetini soranlar bile oldu. Bir de 'Ülkeyi terk edecekmiş' dediler. Ben bu ülkede kalıp onları kovacağım" dedi.

hulya-avsar

"GENÇLİĞİNDE YAPSIN"

Kızı Zehra hakkında da konuşan Avşar, "Sizi erkek arkadaşıyla tanıştırmak isterse tepkiniz ne olur?" sorusunu şöyle yanıtladı: "Benim kızım ciddi düşündüğü birisini benimle tanıştırır. Tabii ki arkadaşları da olacak, gezecek tozacak da. Gençliğinde yapsın, ben izin veriyorum. Zehra'ya her konuda güveniyorum."

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar zehra çilingiroğlu

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Sen izin versen de vermesen de yapacak zaten..
başka haber kalmadı saki hülya avşarın kızı kaldı kime istrerse versin bizene
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