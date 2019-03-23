Hülya Avşar ile Cengiz Durmuş kortta bir araya geldi

Karşılaşmanın ardından Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulunan Cengiz Durmuş, Kalp Vakfı için düzenlenen organizasyonda Hülya Avşar ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti aktararak, "Çok maç, turnuva oynadık ama bugün çok anlamlıydı. Hülya Avşar, tenisin en çok bilinen ismi. Tenise çok büyük değer katmış, sempati uyandırıp, sevdirmiş birisi. Kendisiyle oynamanın keyfini yaşadık. Tenis rekabetten keyif alabilmek, dostluğu, arkadaşlığı geliştirebilmek, gurur duyabilmek ve her şeyden önemlisi çevresel, kültürel anlamda, hak hukuk ve adalet anlamında her bireyin yapması gerektiğini düşündüğüm bir branş. Bugün çok anlamlı bir turnuva oynadık, Hülya Hanım böyle sosyal sorumluluk projelerinde enerjisiyle çok güzel şeyler yaptı. Bugün de Kalp Vakfı'nın düzenlemiş olduğu turnuvaya bizimle birlikte katıldı. Onun için de ayrıca teşekkür ediyorum" dedi.

"HER MAHALLEDE TENİS OYNANMALI"

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Tesisleri'nde kalan öğrencilerin tenisle tanışması tenis sporunun yaygınlaşması adına 'KYK Gençleri Kortta' isimli bir proje başlattıklarını söyleyen Başkan Durmuş, "Bizim hedefimiz Türkiye'de herkesin tenis oynayabilmesi. Tenisin faydalarını çok kez anlattık. Doğal olarak her çocuğumuz her sokakta, mahallede, ilçede tenis oynamalı. Bu açıdan KYK'ların bizim için çok önemli bir yeri var. Oralarda 700 bin kişi var. Onlar geleceğin anne, babaları, çocuk yetiştiricileri. Onun için tenisi tanımaları, tenisi öğrenmeleri ve gittikleri yerlerde Türkiye'nin neresinde olursa olsun öğretmen olacak, iş adamı olacak ama tenisi hep oynayıp, çocuklarına da oynatacak. Bu tenis için çok büyük bir kazanç. Toplum için de umarım öyle olur" diye konuştu.