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Hülya Avşar ile Gülben Ergen arasında gerilim! Bomba gönderme

01.11.2021 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar, katıldığı bir programda "Gülben Ergen'le düet yapmak mı, tenis maçı yapmak mı?" şeklindeki sorusuna verdiği "Demode" yanıtıyla ortalık karıştı. Ergen de Avşar'ın yaptığı açıklamalara sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Hülya Avşar ile Gülben Ergen arasında gerilim! Bomba gönderme

Şarkıcı ve oyuncu Hülya Avşar'ın, dijital bir platformda yayınlanan bir programda meslektaşı Gülben Ergen ile ilgili yaptığı konuşmalar magazin gündemine bomba gibi düştü.

Avşar, "Gülben Ergen ile düet yapmak mı, tenis maçı yapmak mı?" sorusuna önce esprili bir dille teniste rakibinin bile olamayacağını söyledi. Şarkıcı daha sonra Ergen için "Demode" ifadelerini kullandı.

Konunun muhatabı Gülben Ergen de sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunarak Hülya Avşar'ın açıklamalarına kayıtsız kalmadı.

Hayranlarıyla çektirdiği bir karesini yayınlayan Ergen, gönderisine şu notu düştü:

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Karşısındakini değersizleştirme çabasının kendine bir şey katmayacağını bilen değerli kadınlar onlar. O yüzden bu kadar gerçek ve içten sarıp sarmalıyorlar.

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Ergen daha sonra ise "Bana sallamak bir demode olamadı gitti" yorumunda bulundu.


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Anahtar Kelimeler:
Gülben Ergen Hülya Avşar
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