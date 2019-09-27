Hülya Avşar: İlişkiye girmiyorum

Tarabya’dan İstinye’ye, ardından tekrar Tarabya’ya geri yürümesi meşhur olan Hülya Avşar, Yeniköy’de kardeş molası verdi. Helin Avşar ve bir grup arkadaşıyla bir mekanda soluklanan Hülya Avşar, mekan çıkışında fotoğrafları çekilince şaşırdı ve gazetecilerin sorularını yanıtladı. Mal varlığı haberleri hatırlatılan Hülya Avşar, “Size ne” diye cevap verdi.

Bugüne kadar 350 çocuğu iş hayatına kavuşturduğu konuşulan Avşar, “Bu konular hakkında pek konuşulmaz ya o yüzden konuşmayalım” dedi. Dondurma alan Avşar, size de alayım diyerek gazetecilere dondurma ısmarlamaya çalıştı.

Ekranlara verdiği uzun ara sorulan Avşar, ”Ocak’a kadar ne yapacağıma karar vereceğim.Üç tane proje var, sinema dizi hatta müzikal ama ne yapacağımı bilmiyorum.”

Kaya Çilingiroğlu’nun ilişkisinin bitmesi hatırlatılan Avşar, şakayla karışık “O işi de bitirdim, operasyon tamam. Sıradaki gelsin” diyerek ekledi “İlişkiler çok çabuk bitiyor, o yüzden ilişkiye girmiyorum” dedi. (Sözcü)

