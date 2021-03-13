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  4. Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

13.03.2021 13:44 | Son Güncelleme:
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Hülya Avşar'ın cinsel yönelimi şaşırttı! İlk kez açıkladı

Ünlü oyuncu Hülya Avşar (57), özel hayatıyla ilgili gazetecilerin yönelttiği soruları yanıtladı. 'Ben sapyoseksüelim zaten' diyen Avşar, ses getirecek açıklamalarda bulundu.

Masumiyet dizisiyle ekrana dönen Hülya Avşar, bir hastanede arkadaşını ziyaret etti. Çıkışta Show TV muhabirinin sorularını yanıtlayan Avşar, hayatına kimseyi sokmamasının sebebini de anlattı.

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'KAFAMA GÖRE BİRİSİ ÇIKARSA FLÖRT EDEBİLİRİZ'

Ya ihtiyaç hissediyorsun diye abuk sabuk bir hayat yaşayacaksın, ya da karşına düzgün biri çıkana kadar bekleyeceksin. Bir de ben çok alıştım, özgürlük çok güzel bir şey" diyen Avşar, şöyle devam etti: "Para, seks... Bence özgürlük dünyanın en büyük mutluluğu. Bundan sonra kalk evlen... Onları unutun. Kafama göre birisi çıkarsa flört edebiliriz, hayatı yaşayabiliyoruz. Kızımı büyüttüm, herkesin kendine göre bir hayatı var.
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Güçlü kadın olmak güzel bir şey de erkek de güçlü olmalı. Ben sapyoseksüelim zaten. Kesinlikle zeka. Zeka benim için büyük bir güç.

Bunların hepsini bir araya getirecek biri varsa bana haber verin. Var tabii öyle karşıma çıkmış olanlar. Kaya'nın zekası mesela, müthiştir."

SAPYOSEKSÜEL NEDİR?

Sapyoseksüel, zekâyı ve zihinsel fonksiyonları fiziksel özelliklerden daha önemli bir cinsel çekim aracı olarak gören kişilere denir.


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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar Cinsellik
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Yaşlandıklarını neden kabul etmezler? Artık havası kaçmış balon gibisin kabul et..Kabullenmek erdemliklik
yani diyorsun ki her türlü yaşadım; artık akıl lazım :)
sende ne tecrübe vardır

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