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  4. Hülya Avşar Masumiyet filtresine kızmış! 'Biraz gerildik'

Hülya Avşar Masumiyet filtresine kızmış! 'Biraz gerildik'

06.04.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hülya Avşar’ın Masumiyet dizisinde yüzüne uygulanan filtre gündem olmuştu. Bu durumdan haberi olmadığı söyleyen Avşar 'Olan oldu' yorumunda bulundu.

Masumiyet dizisinin son bölümüne Hülya Avşar’ın yüzüne uygulanan filtre damga vurdu. Dizi filmin ilk bölümlerinde tüm yüz hataları belli olan Avşar'ın son bölümünde kullanılan özel filtre ile yüz hattı flulaştırıldı. Tüm oyuncular aynı kamera ile görüntülenirken, Hülya Avşar'a özel filtre uygulandı.

Masumiyet Dizisi'ndeki filtreli sahneleri sosyal medyada gündem olan Hülya Avşar suskunluğunu bozdu.

Hülya Avşar filtreli sahneler için haberinin olmadığını söyledi. Avşar "Hepimiz şaşırdık; vala bir yanlışlık oldu. Aramam gereken yerleri aradım biraz gerildik, ama sonra da ne olacak yani dalga geçmeye başladı. Umurumda değil neysek o!" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Hülya Avşar
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
cok simarik
zayıf göstterme ,boyu uzatma parlak cilt,hepsi bunlarda

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