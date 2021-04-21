Hülya Avşar Masumiyet'teki o halini unutturmak istedi!

Hülya Avşar geçtiğimiz haftalarda sosyal medyanın diline düşmüştü. Masumiyet dizisinde 'Hale'yi oynayan Hülya Avşar yüzüne uygulanan filtre ile TT olmuştu.

Dizinin ilk bölümlerinde tüm yüz hatları belli olan Hülya Avşar'ın Masumiyet'in son bölümünde kullanılan özel filtre ile yüzü flulaştırılmıştı. Bu durumdan Avşar'ından rahatsız olduğu ortaya çıkmıştı.

57 yaşındaki Hülya Avşar sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımla resmen o halini unutturmak ister gibiydi. Filtresiz, sıfır makyaj haliyle poz veren Hülya Avşar doğal güzelliğiyle beğeni topladı.



