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Hülya Avşar Masumiyet'teki o halini unutturmak istedi!

21.04.2021 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Masumiyet ile ekrana dönen Hülya Avşar geçtiğimiz bölümlerde kendisine uygulanan filtreyle gündeme gelmişti. Avşar o halini unutturmak ister gibi makyajsız filtresiz paylaşım yaptı.

Hülya Avşar Masumiyet'teki o halini unutturmak istedi!

Hülya Avşar geçtiğimiz haftalarda sosyal medyanın diline düşmüştü. Masumiyet dizisinde 'Hale'yi oynayan Hülya Avşar yüzüne uygulanan filtre ile TT olmuştu.

Dizinin ilk bölümlerinde tüm yüz hatları belli olan Hülya Avşar'ın Masumiyet'in son bölümünde kullanılan özel filtre ile yüzü flulaştırılmıştı. Bu durumdan Avşar'ından rahatsız olduğu ortaya çıkmıştı.

Ekran Alıntısı

57 yaşındaki Hülya Avşar sosyal medya hesabından son yaptığı paylaşımla resmen o halini unutturmak ister gibiydi. Filtresiz, sıfır makyaj haliyle poz veren Hülya Avşar doğal güzelliğiyle beğeni topladı.


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Hülya Avşar
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