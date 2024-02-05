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  4. Hülya Avşar tek göğsünü açıkta bıraktı! Eliyle sansürleyince sosyal medyayı salladı

Hülya Avşar tek göğsünü açıkta bıraktı! Eliyle sansürleyince sosyal medyayı salladı

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
05.02.2024 21:16 | Son Güncelleme:
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Son olarak "Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum. Ailen ve yaşayabildiğin kadar paran olması yeterli, mutluluk budur" sözleriyle gündeme gelen Hülya Avşar sosyal medyayı salladı. Avşar göğsünün tekini açıkta bırakan pozuyla ezber bozdu.

Hülya Avşar tek göğsünü açıkta bıraktı! Eliyle sansürleyince sosyal medyayı salladı

Güzelliği ve formda görüntüsü ile yıllara meydan okuyan Hülya Avşar son olarak yılbaşında filtreli ekran görüntüsüyle sosyal medyanın diline düşmüştü.

"Çok fazla zenginliğin insana zarar verdiğini düşünüyorum" diyerek de adından söz ettiren Hülya Avşar sosyal medyayı salladı.

60 yaşındaki Hülya Avşar iddialı bir elbise giydi. Göğsünün tekini açıkta bıraktığı elbisesiyle poz veren Avşar kızı ezber bozdu.

Ekran Alıntısı

Hülya Avşar göğsünün açıkta kalan kısmını eliyle kapatarak poz verince sosyal medyada yine adından söz ettirdi. Kimi "Kadın yıllara meydan okuyor" derken kimi "Ne gerek var bu pozlara" dedi.


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Hülya Avşar yaşında ele
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