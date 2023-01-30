Hülya Avşar 'Yıldız De Bana' yarışmasında jüri olacak! Büşra Pekin ve Kerem Alışık da jüride

Yaşar ve Efe İrvül’ün patronu olduğu Pastel Film imzalı yarışma Kanal D’de seyirciyle buluşacak. Bugüne kadar Hande Yener ve İrem Derici başta olmak üzere birçok star ismin kariyerinde etkisi olan ve tam bir yıldız avcısı olan Avşar, bu kez sektöre genç oyuncular kazandıracak.

Hülya Avşar “Yıldız De Bana” yarışmasında jüri koltuğunda oturacak.

HAMDİ ALKAN OYUNCU KOÇU OLDU

“Yıldız De Bana” yarışmasında oyuncu koçluğunu Hamdi Alkan yapacak. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Alkan yarışmacıların oynayacakları metinlerle ilgilenecek ve onları jüri üyelerine karşı savunacak.

ESTETİKLERİYLE GÜNDEMDE OLAN BÜŞRA PEKİN JÜRİ

Kerem Alışık da “Yıldız De Bana” yarışmasının diğer bomba ismi oldu. Ünlü aktör her hafta canlı olarak yayınlanacak olan yarışmada sektöre genç isimlerin katılmasına ön ayak olacak.

Yarışmanın 3. jüri üyesi ise güçlü oyunculuğuyla tanınan genç kuşağın önde gelen isimlerinden Büşra Pekin… Mart ayında yayınlaması planlanan “Yıldız De Bana”nın elemeleri yakında 7 ilde yapılacak.

